Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

138,90 EUR -3,47% (14.02.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

135,55 EUR -2,80% (17.02.2020, 08:53)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (17.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der Schlagabtausch zwischen Wirecard und der "Financial Times" (FT) halte die Anleger bereits seit über einem Jahr in Schach. Nach wiederholten Zweifeln an seiner Bilanzführung habe Wirecard die britische Zeitung wegen Manipulationsvorwürfen verklagt. Den Verhandlungstermin habe Wirecard laut einem Medienberichten jedoch platzen lassen. Über die Hintergründe herrsche bislang Rätselraten.Im Zusammenhang mit den wiederholten Negativ-Berichten der FT über die Bilanzierung des Zahlungsabwicklers habe der Zahlungsabwickler im vergangenen März Klage gegen die Zeitung eingereicht. Der Vorwurf: Mitarbeiter der FT sollten mit Leerverkäufern unter einer Decke stecken, die auf fallende Kurse der Wirecard-Aktie spekulieren würden.Die entsprechende Klage sollte eigentlich am 27. Januar vor dem Landgericht München I verhandelt werden. Doch dazu sei es nicht gekommen. Laut einem Bericht der "Welt am Sonntag" habe Wirecard den Verhandlungstermin überraschend verschoben. "Den Termin für die mündliche Verhandlung hat die Vorsitzende Richterin auf Antrag der Klageseite abgesetzt", habe die Sprecherin des Gerichts gegenüber der Zeitung bestätigt. Wann das Verfahren jetzt weitergehe, liege in der Hand des Unternehmens.Was hinter der Entscheidung stecke und ob diese auf Betreiben des neuen Chefaufsehers Thomas Eichelmann gefällt worden sei, dazu schweigt Wirecard bislang: "Zu laufenden Verfahren äußern wir uns nicht", laute der bislang einzige Kommentar von Wirecard. Ob der Zahlungsdienstleister einen Rückzieher mache oder nur auf die Ergebnisse der laufenden Bilanz-Sonderprüfung als mögliche Beweismittel in den Prozess warten wolle, bleibe somit unklar.Die Comeback-Wette bei Wirecard läuft dessen ungeachtet weiter - ist allerdings nichts für schwache Nerven, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link