Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (07.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der DAX-Titel habe seit Jahresanfang fast 30 Prozent zugelegt sich dabei wieder der 140-Euro-Marke angenähert. Während viele Anleger und Analysten darin erst der Anfang einer Comeback-Rally sähen, sei das Kurspotenzial der Wirecard-Aktie nach Einschätzung der Schweizer UBS damit bereits ausgeschöpft.Am Donnerstag habe UBS-Analyst Hannes Leitner sein "neutral"-Votum für die Wirecard-Aktie mit einem fairen Wert von 136 Euro bestätigt. Nach dem jüngsten Anstieg signalisiere er mit diesem Kursziel nun sogar gute zwei Prozent Rückschlagrisiko.Die große Mehrheit der Analysten sei allerdings deutlich optimistischer, was die weitere Entwicklung des DAX-Titels betreffe. Von den 29 Experten, die Wirecard nach Daten von Bloomberg derzeit covern würden, würden 21 den Kauf der Aktie empfehlen. Dem stünden lediglich sieben Halte- und sogar nur eine Verkaufsempfehlung gegenüber.Das durchschnittliche Kursziel für die nächsten zwölf Monate liege bei 190,87 Euro - und damit rund 37 Prozent über dem gegenwärtigen Kursniveau.DER AKTIONÄR setze auf im Aktien-Musterdepot bereits seit April 2019 auf dieses Szenario, seit November stehe die Wirecard-Aktie auch wieder auf der Empfehlungsliste.Mutige Neueinsteiger können sich auf dem derzeitigen Niveau noch an der Comeback-Wette beteiligen, sollten sich aber vor den Zahlen und speziell im Zuge der Sonderprüfungs-Ergebnisse auf erhöhte Volatilität einstellen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link