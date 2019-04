Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (23.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Das Papier des Aschheimer Unternehemns werde zum Wochenauftakt kräftig durchgeschüttelt und verliere deutlich an Wert. Auslöser der neuerlichen Berg- und Talfahrt sei wohl ausgerechnet eine Entscheidung der BaFin. Die deutsche Finanzaufsicht habe Ende der vergangenen Woche ein umstrittenes Leerverkaufsverbot bei Wirecard gekippt. Das seit Mitte Februar 2019 geltende Verbot sei eine Vorsichtsmaßnahme gegen befürchtete Attacken von Börsenspekulanten auf den DAX-Konzern gewesen.Wirecard lege am Donnerstag seine Geschäftszahlen vor und dürfte weitere Anstrengungen unternehmen, um das Vertrauen der Anleger ins Unternehmen zurückzugewinnen. Kurzfristig dürfte die Wirecard-Aktie aber volatil bleiben, mittelfristig sei "Der Aktionär" nach wie vor bullish für den deutschen Zahlungsdienstleister eingestellt, so die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.04.2019)Mit Material von dpa-AFX.Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:116,95 EUR -2,62% (23.04.2019, 09:56)