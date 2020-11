Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,611 EUR -2,43% (18.11.2020, 11:45)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,6051 EUR -5,31% (18.11.2020, 12:00)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (18.11.2020/ac/a/nw)







Wien (www.aktiencheck.de) - Wirecard: Bafin-Chef Hufeld schmettert Insider-Vorwürfe ab - AktiennewsAngestellte der Finanzaufsicht Bafin handelten bis zuletzt schwungvoll mit Wirecard-Aktien (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF), so die Experten von "FONDS professionell".Nun habe Präsident Felix Hufeld das Vorgehen seiner Mitarbeiter verteidigt.Im wohl größten Skandal der deutschen Wirtschaftsgeschichte habe sich die Finanzaufsicht Bafin als zahnloser Tiger erwiesen. Mehr noch: Einige Behördenmitarbeiter hätten jahrelang und zuletzt sogar äußerst lebhaft mit Aktien des Zahlungsdienstleisters Wirecard gehandelt - obwohl sie den Konzern eigentlich scharf hätten überwachen sollen. Der Präsident der Bafin, Felix Hufeld, habe seine Angestellten nun in Schutz genommen. "Ich weise mit aller Entschiedenheit zurück, dass wir etwas verheimlichen", habe er nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" (SZ) in Berlin gesagt.Die Wirecard-Aktie sei die mit Abstand am stärksten gehandelte Aktie im deutschen Markt gewesen, im Vergleich dazu seien die Aufseher sogar "zurückhaltend" gewesen, habe der Bafin-Präsident der "SZ" erklärt und betont: "Die haben nichts Unrechtes getan". Auch den Vorwurf des Insiderhandels habe Hufeld abgeschmettert. Alles sei rechtmäßig abgelaufen und genehmigt worden.Konkret sollten der Aufsicht von Anfang 2018 bis zum 30. September 2020 in Summe 495 private Geschäfte von Mitarbeitern gemeldet worden sein, berichte das "Handelsblatt" unter Berufung auf eine Auskunft des Bundesfinanzministeriums an den FDP-Abgeordneten Frank Schäffler. Hinzu kämen zwei Geschäfte im Jahr 2017. Die Aufseher hättten also auch noch nach dem Kollaps des Zahlungsdienstleisters munter weiter mit der Aktie gehandelt. Allein im ersten Halbjahr 2020 seien es insgesamt 265 Transaktionen gewesen - davon 106 im Juni.Börsenplätze Wirecard-Aktie: