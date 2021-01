Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,5084 EUR -4,11% (28.01.2021, 13:52)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Deutschland Wirecard-Aktie:

WDI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol Deutschland: WDI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (28.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol Deutschland: WDI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Im Wirecard-Skandal reihe sich Hiobsbotschaft an Sensations-Meldung: Ganz aktuell: Wegen des Verdachts des Insiderhandels rund um die insolvente Wirecard AG habe die BaFin einen ihrer Mitarbeiter bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart angezeigt. Laut Fabio De Masi, Obmann der Linksfraktion im Untersuchungsausschuss, strafe der Vorgang die Verantwortlichen bei der BaFin Lügen.Wegen des Verdachts des Insiderhandels mit Papieren rund um die insolvente Wirecard AG habe die Finanzaufsicht Bafin einen Mitarbeiter bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart angezeigt. Der Beschäftigte der Wertpapieraufsicht habe am 17. Juni 2020 strukturierte Produkte mit dem Basiswert Wirecard AG verkauft, habe die Aufsicht am Donnerstag erklärt. Einen Tag später habe der frühere DAX-Konzern Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt.Die Finanzaufsicht habe den Verdacht gegen den Mitarbeiter nach eigenen Angaben im Rahmen einer Sonderauswertung entdeckt. Der Beschäftigte sei sofort freigestellt geworden. Gegen ihn sei ein Disziplinarverfahren eröffnet worden, habe die Bafin mitgeteilt.Die Aufsicht habe zuletzt private Börsengeschäfte ihrer Mitarbeiter überprüft, bei denen der Kurs der Wirecard AG eine Rolle gespielt habe, zum Beispiel Kauf oder Verkauf von Aktien des Unternehmens. Zudem seien Bafin-Beschäftigten spekulative Finanzgeschäfte untersagt worden, also das kurzfristige Handeln beispielsweise mit Aktien. "Wir hatten ein Compliance-System, das den gesetzlichen Vorgaben entsprach, aber nicht mehr zeitgemäß ist und deshalb zu Recht verändert wird", habe Bafin-Chef Felix Hufeld in einem Interview gesagt.Fabio De Masi, Obmann der Linksfraktion im Untersuchungsausschuss Wirecard, kommentiere den Vorgang: "Die Strafanzeige der BaFin straft Herrn Hufeld und Frau Roegele selbst Lügen. Herr Hufeld behauptete kürzlich noch, alles sei bei der BaFin korrekt gelaufen. Das Finanzministerium sah zu Beginn des Wirecard-Skandals keinen Handlungsbedarf bei Insidergeschäften in Aufsichtsbehörden. Zudem besteht weiterhin Handlungsbedarf, die strengeren Kriterien des Verhaltenskodex der EU-Kommission auf deutsche Behörden zu übertragen. Auch für Ministerien und den Bundestag brauchen wir Regeln." (Analyse vom 28.01.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link