Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.In wenigen Stunden seien sie schlauer, die Aktionäre von Wirecard. Am Freitag öffne der Zahlungsdienstleister aus Aschheim bei München seine 2019er Bilanz und gewähre einen ersten Einblick in die operative Entwicklung des Vorjahres. Neben Aussagen dazu und den Aussichten für das neue Jahr stehe etwas anderes ganz klar im Vordergrund.Tacheles zum Wochenschluss. Wenn Wirecard am morgigen Freitag seine 2019er Bilanz vorlegen werde, würden von "Bloomberg" befragte Analysten mit einem weiteren Umsatzsprung rechnen. Gegenüber dem Vorjahr solle der Zahlungsdienstleister die Erlöse um 34 Prozent auf 2,71 Milliarden Euro gesteigert haben. Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) werde sogar ein Plus von 41 Prozent auf 792,3 Millionen Euro erwartet. Diese vorläufigen Zahlen allerdings könnten zur Randnotiz verkommen.Zum einen werde sich der Fokus auf den Ausblick auf das laufende Jahr richten. Dabei würden die Aschheimer weiter kräftig wachsen wollen, das operative Ergebnis (EBITDA) solle auf 1 bis 1,12 Milliarden Euro anschwellen.Für einen Big Bang sorgen könnte Wirecard-CEO Dr. Markus Braun aber vor allem, indem er sich zur laufenden Sonderprüfung der Wirtschaftsprüfer von KPMG äußere.Seit dem Jahreswechsel habe das Papier von Wirecard viel Boden gut gemacht. Offenbar scheine sich am Markt die Ansicht durchzusetzen, dass die Sonderprüfung von KPMG keinen "rauchenden Colt" ans Tageslicht bringe. Im laufenden Jahr habe die Aktie, die sich seit April 2019 im Aktien-Musterdepot des "Aktionär" befinde, bisher um rund ein Drittel zugelegt und sei damit nach der Deutschen Bank der beste DAX-Wert.Analysten seien weiterhin überwiegend bullish gestimmt. Erst gestern habe Goldman Sachs seine Kaufempfehlung mit Kursziel 175 Euro bestätigt. Mit letzterem würden die Amerikaner dabei bereits zu den eher zurückhaltenderen Kommentatoren zählen. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 181 Euro. Spätestens am Freitag wird sich zeigen, ob diese Erwartung angemessen, oder womöglich gar zu gering ist, so Leon Müller von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link