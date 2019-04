Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

114,30 EUR +2,33% (01.04.2019, 11:44)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

113,90 EUR +2,38% (01.04.2019, 12:00)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (01.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Asien-Zentrale von Wirecard mit Sitz in Singapur sei derzeit Schauplatz eines regelrechten Wirtschaftskrimis. Die "Financial Times" (FT) werfe dem deutschen Unternehmen unter Berufung auf einen Whistleblower Bilanzfälschung vor. Wirecard kontere mit Auszügen aus dem Abschlussbericht einer externen Untersuchung der Vorwürfe. Nun habe ein leitender Compliance-Mitarbeiter den Zahleungsdienstleiter verlassen. Zufall?Wirecard habe mittlerweile den Weggang des Compliance-Managers Royston Ng bestätigt. Dies stehe allerdings nicht im Zusammenhang mit dem Untersuchungsbericht der Kanzlei Rajah & Tann, der in der Vorwoche veröffentlicht worden sei. Die Untersuchung habe sich nicht auf den Verantwortungsbereich des Managers bezogen. Ng selbst habe erklären lassen, er wolle andere Karrieremöglichkeiten verfolgen.Laut einem Zwischenbericht der Compliance-Untersuchung aus dem vergangenen Mai, auf den die FT ihre Vorwürfe in Teilen stütze, solle Ng zum Kreis derer gehört haben, denen der im Bericht "Bobby" genannte Whistleblower sein Bedenken zunächst anvertraut habe. Ihm sei in dem Bericht jedoch kein Fehlverhalten vorgeworfen worden.Am vergangenen Dienstag hatte Wirecard eine Zusammenfassung des Abschlussberichts veröffentlicht. Demnach haben sich zentrale Vorwürfe gegen das Unternehmen nicht bestätigt, einzelne Mitarbeiter der Niederlassung könnten sich jedoch nach lokalem Recht strafbar gemacht haben. Ermittlungen der Behörden in Singapur laufen noch.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: