Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

142,35 EUR -2,60% (12.08.2019, 12:45)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (12.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Bei den Anlegern habe Wirecard mit den Zahlen und der leichten Prognoseerhöhung bislang nicht punkten können. Auch die Kaufempfehlungen der Analysten würden ungehört verhallen. Stattdessen nähere sich der Kurs zu Wochenbeginn erneut der wichtigen horizontalen Unterstützung im Bereich von 140 Euro an. Diese stelle die untere Begrenzung des seit Anfang Juni gültigen Seitwärtstrends dar. Bei einem Ausbruch nach unten drohe sich das Chartbild einzutrüben, zumal dann die 200-Tage-Linie bei 136,80 Euro wieder in den Fokus rücken würde. Von kurzfristigen Ausreißern abgesehen habe sich die Unterstützung zuletzt jedoch als verlässlich erwiesen.Auf der Oberseite würden indes der Widerstand bei 155 Euro sowie das Zwischenhoch von 162,30 Euro die nächsten Ziele bleiben. Auf mittlere Sicht traue "Der Aktionär" der Wirecard-Aktie weiterhin eine Rückkehr in den Bereich des Allzeithochs bei 199 Euro und darüber hinaus zu, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.08.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:142,60 EUR -1,49% (12.08.2019, 12:33)