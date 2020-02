Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (12.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Wirecard werde am Freitag vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorlegen. Als Vorstandschef Markus Braun den Termin Ende Januar per Twitter verkündet habe, habe es bereits durchblicken lassen: "Wir werden nicht enttäuschen".Als Vorgeschmack auf die vollständige Jahresbilanz am 8. April dürfte Wirecard wie in den Vorjahren zunächst vorläufige Daten zu Umsatz- und Ergebnisentwicklung 2019 präsentieren. Die von "Bloomberg" befragten Analysten würden im Vergleich zum Vorjahr mit einem 34-prozentigen Umsatzanstieg auf 2,71 Milliarden Euro rechnen.Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) werde sogar ein Plus von 41 Prozent auf 792,3 Millionen Euro erwartet. Damit liege der Analysten-Konsens nahezu exakt in der Mitte der vom Unternehmen angepeilt Spanne von 765 bis 815 Millionen Euro.Anleger und Analysten seien vor den Zahlen unverändert bullish: Dank Kursgewinnen von über zwei Prozent habe die Aktie am Dienstag den Widerstand im Bereich von 140 Euro deutlich hinter sich gelassen und bei 144,40 Euro einen neuen Höchststand seit Mitte Oktober 2019 markiert.In den vergangenen Quartalen sei Wirecard immer wieder für eine positive Überraschung gut gewesen. Gelinge es auch diesmal, die hohen Erwartungen des Markts zu übertreffen, könnte das der dynamischen Aufwärtsbewegung weiteren Schwung verleihen. Maßgeblich für die mittel- und langfristige Kursentwicklung bleibe nach Einschätzung des "Aktionär" aber die laufende Bilanz-Sonderprüfung, deren Ergebnisse bis Ende März veröffentlicht werden sollten.Könne der Zahlungsabwickler die Vorwürfe der "Financial Times" dadurch entkräften und den Fokus wieder auf das operative Geschäft lenken, sei auf mittlere Sicht eine Rückkehr in den Bereich des Allzeithochs bei 199 Euro und darüber hinaus möglich."Der Aktionär" setzt unter anderem im Aktien-Musterdepot seit Längerem auf das Comeback von Wirecard. Angesichts der hohen Volatilität und dem ungewissen Ausgang der Bilanz-Prüfung ist die Aktie allerdings nichts für schwache Nerven, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 12.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link