Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (13.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Nach anfänglichen Gewinnen sei die Wirecard-Aktie am Donnerstag erneut ins Minus gerutscht. Daran habe weder die Meldung über eine erfolgreiche Anleiheemission noch ein positiver Analystenkommentar der DZ BANK etwas ändern können. Kriege die Wirecard-Aktie vor dem Wochenende noch die Kurve?Nachdem der sich der Kurs der Wirecard-Aktie in der Vorwoche deutlich verbessert und der Marke von 160 Euro angenähert habe, sei am Dienstag ein Rückschlag gefolgt. Davon habe er sich bislang nicht erholt. Auch am Donnerstag habe die Wirecard-Aktie ihre anfänglichen Gewinne im Tagesverlauf wieder abgeben müssen.Am Freitagmorgen starte die Wirecard-Aktie erneut moderat positiv in den Handel. Die guten operativen Nachrichten wollten sich aktuell aber einfach nicht in deutlichen Kurssteigerungen niederschlagen. "Der Aktionär" bleibe trotzdem optimistisch für die weitere Entwicklung und bestätige das Kursziel von 200 Euro, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse 13.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:151,00 EUR 0,00% (13.09.2019, 09:32)