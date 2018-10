Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

161,30 EUR -2,42% (24.10.2018, 12:33)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (24.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Nach dem Kursrutsch am Vortag könne das Wertpapier am Mittwochvormittag wieder etwas zulegen und einen Teil der Verluste ausgleichen. Eine dynamische Gegenbewegung sehe aber anders aus. Die Aktie notiere im DAX-Mittelfeld und könne sich nach der Talfahrt somit zumindest stabilisieren. Im Vergleich zu vorherigen Rücksetzern würden sich die Schnäppchenjäger diesmal jedoch zunächst zurückhalten.Wirecard sei operativ sehr gut aufgestellt und wachse stark - in Anbetracht der sportlichen Bewertung würden das Investoren jedoch auch erwarten. Weder die beachtlichen Langfrist-Ziele, noch das darauf folgende Analystenlob habe eine neue Rally in Gang bringen können. Was jetzt noch die nötigen Impulse für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung liefern könnte, sei daher fraglich."Der Aktionär" bleibe bei der Einschätzung, dass auf dem aktuellen Niveau vieles bereits eingepreist sei. Fundamentale Kurstreiber seien zumindest kurzfristig Mangelware.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:161,40 EUR +0,22% (24.10.2018, 12:19)