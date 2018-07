Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wirecard bietet sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf die Bereiche Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten, hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.com, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup. (25.07.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Das Unternehmen melde für Q2/2018 erneut gute Zahlen. Der Umsatz sei um 40% auf 476,9 Mio. Euro gestiegen. Das EBITDA sei zum Vorjahresquartal um 39,9% auf 133,2 Mio. Euro geklettert. Für das erste Halbjahr sei die prozentuale Steigerung noch etwas höher ausgefallen. Die Erlöse seien in den ersten sechs Monaten um 45,8% auf 897,3 Mio. Euro gewachsen. Das EBITDA sei um 39,1% auf 245,5 Mio. Euro gestiegen.Der Vorstand bleibe für das Gesamtjahr ausgesprochen optimistisch. Die bisherige EBITDA-Prognose zwischen 520 und 545 Mio. Euro sei bestätigt worden. Der gesamte Bericht für Q2 werde am 16. August veröffentlicht.Das Wertpapier laufe wie an der Schnur gezogen nach oben. Auch zwischenzeitliche Short-Attacken diverser Hedge-Fonds hätten den Aufwärtstrend nur kurzzeitig unterbrechen können. Der Titel sei vor kurzem auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: