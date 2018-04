Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

110,00 EUR -0,63% (19.04.2018, 15:44)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

109,80 EUR -0,39% (19.04.2018, 15:54)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie Wirecard auf Twitter @wirecard (19.04.2018/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktie: Neues Rekordhoch - AktienanalyseDer Online-Zahlungsabwickler Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) gehört zu den absoluten Lieblingen der Börse, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zwar habe die im TecDAX notierte Aktie während der jüngsten Turbulenzen im Januar und Februar ein paar Federn lassen müssen, habe sich seitdem aber wieder prächtig erholt. Inzwischen habe das Papier von Wirecard sogar ein neues Rekordhoch markiert. Der Grund: Wegen der starken operativen Geschäftsentwicklung rechne Wirecard nun mit einem EBITDA in Höhe von 520 bis 545 Mio. Euro. Bislang sei man von 510 bis 535 Mio. Euro ausgegangen.Auch so gebe sich der Konzern optimistisch: "Die Digitalisierung - und damit auch die Digitalisierung der Zahlungsprozesse weltweit - nimmt an Geschwindigkeit zu, dennoch steht sie in vielen Branchen erst ganz am Anfang", so Wirecard-Chef Markus Braun. Noch immer würden rund 80 Prozent aller Transaktionen weltweit in bar abgewickelt.Wegen des komplexen Geschäftsmodells, des starken Wachstums und nicht zuletzt wegen des rasanten Kursanstiegs wird das Unternehmen aber immer wieder Opfer von Short-Attacken, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 15/2018)Börsenplätze Wirecard-Aktie: