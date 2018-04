Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Wirecard-Aktie auf einen Blick:



Wirecard-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 135,00 Conviction Buy Goldman Sachs Mohammed Moawalla 09.04.2018 87,26 Neutral Macquarie Research Bob Liao 09.04.2018 118,00 Buy Berenberg Bank Tammy Qiu 06.04.2018 118,00 Buy UBS Hannes Leitner 05.04.2018 120,00 Buy Kepler Cheuvreux Sebastien Sztabowicz 05.04.2018 75,00 Hold Deutsche Bank Johannes Schaller 16.02.2018 115,00 Buy HSBC Antonin Baudry 14.02.2018 118,00 Buy Warburg Research Marius Fuhrberg 30.01.2018 100,00 Overweight Barclays Capital Gerardus Vos 30.01.2018 105,00 Halten Independent Research Markus Friebel 30.01.2018 84,00 Verkaufen LBBW Thomas Hofmann, Mirko Maier 29.01.2018 - Verkaufen DZ BANK Harald Heider 29.01.2018



Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

103,00 EUR +0,34% (11.04.2018, 10:53)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

103,05 EUR +0,32% (11.04.2018, 11:08)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie Wirecard auf Twitter @wirecard. (11.04.2018/ac/a/t)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) vor Präsentation der finalen Jahreszahlen zu? 135,00 Euro oder 75,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Wirecard-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Wirecard AG hat am 29. Januar die vorläufigen Jahreszahlen 2017 vorgelegt.Der Zahlungsabwickler hat weiter vom Boom beim Internet-Shopping profitiert. Im vergangenen Jahr wuchs der Umsatz insgesamt um rund 45 Prozent auf 1,49 Mrd. Euro. Allein im Schlussquartal stieg das auf die Abwicklung von Zahlungen bei Internethändlern spezialisierte Unternehmen um rund 52 Prozent.Einerseits legte das Volumen der über Wirecard abgewickelten Zahlungen kräftig zu, andererseits setzte das Unternehmen auch weiter auf Zukäufe. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erhöhte sich 2017 um 34 Prozent auf 412,2 Mio. Euro; das Plus im vierten Quartal fiel ebenso hoch aus.Mit Umsatz und Ergebnis schnitt Wirecard etwas besser ab als von Experten gedacht. Die bereits im Dezember abgegebene Prognose für das operative Ergebnis im laufenden Jahr bestätigte Wirecard. Demnach soll das EBITDA auf bis zu 535 Mio. Euro zulegen - das wäre ein Plus von knapp 30 Prozent.Die finalen Jahreszahlen 2017 wird die Wirecard AG am 12. April bekannt geben.Die Deutsche Bank wiederum hat die Bewertung für Wirecard vor Zahlen auf "hold" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Wettbewerbsdruck dürfte sich mit dem Eintritt neuer Anbieter für die Abwicklung von Zahlungen verschärfen, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer Branchenstudie vom 16. Februar. Zudem seien mit der Integration von Zukäufen Risiken verbunden. Die Synergien aus den Akquisitionen mit dem Kerngeschäft von Wirecard seien dagegen nicht immer klar erkennbar.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Wirecard-Aktie?