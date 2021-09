Bild: https://www.pexels.com/photo/bar-cocktail-casino-luck-7594309/

Das wichtigste zum Glücksspielstaatsvertrag im Überblick

Glücksspiele werden von nun an auf nationaler und auf Bundeslandebene reguliert

Es wird eine zentrale Lizenzbehörde geben, doch werden Spielautomaten in den einzelnen Bundesländern individuell lizenziert

In der Übergangsphase sollten Online Casinos bereits neue Regeln umsetzen. Dazu gehören das Streichen von Live- und Tischspelen, Einsatzlimit von 1 EUR bei Spielautomaten inklusive 5 Minuten Regel, das Wort 'Casino' darf nicht zu Werbezwecken verwendet werden

Spieler dürfen nicht mehr als 1000 EUR/Monat insgesamt bei Casinos einzahlen

Einführung einer Sperrdatei, auf die Spieler gesetzt werden, sofern sie sich nicht an die Regeln halten

Vorteile des Glücksspielstaatsvertrages

Der Glücksspielstaatsvertrag soll vor allem unseriöse Casinos vom Markt treiben. Mit einer deutschen Lizenz können die Spieler leichter erkennen, ob es sich bei einem Casino um ein seriöses Unternehmen oder ein schwarzes Schaf handelt.



Nachteile des Glücksspielstaatsvertrages

Die Nachteile des Glücksspielstaatsvertrages treffen vor allem das Casino selbst mit seinen Funktionen, aber auch Spieler. Neue Regeln, wie die 5 Sekunden Regel oder auch das Einzahlungslimit sollen vornehmlich Spieler vor einer Spielsucht schützen. Die 5 Sekunden Regel erschwert einem Casino selbst wiederum seine Funktionalität und Spieleentwickler müssen erst neue Versionen ihrer Slots auf den Markt bringen, in denen Funktionen wie Auto-Spin oder Turbospin nicht mehr verfügbar sind. Der Glücksspielstaatsvertrag gilt allerdings nur für Casinos mit einer deutschen Spiellizenz oder eben jene, die Sie erhalten wollen. Zahlreiche Casinos ohne deutsche Regelung haben bereits eine Lizenz aus Malta, Gibraltar oder Curaçao, sodass sie kein Interesse an einer deutschen Lizenz haben. Weiterhin ist der Glücksspielstaatsvertrag noch nicht EU-konform, sodass EU-weit neue Regelungen wie in Deutschland eingeführt werden können.



Aktiennkurse in der Glücksspielbranche

Als leidenschaftlicher Spieler ist es durchaus sinnvoll, das Unternehmen zu unterstützen, bei dem Sie ohnehin regelmäßig zum Spielen einkehren. Im Endeffekt ist der Kauf, das Halten und Verkaufen von Aktien dem Glücksspiel sehr ähnlich. Aktuell sind unter anderem folgende Aktien von Unternehmen in der Glücksspielbranche am Börsenmarkt zu finden:



888Holdings (888casino, 888poker, 888ladies, 888sport)

bet-at-home

William Hill

Betsson (u.a. Supercasino, Casinoeuro, Casino Winner)

LeoVegas (u.a, GoGoCasino, Slot Boss, Slotto, Pink Casino)

Entain (u.a. partycasino, CasinoClub)

NetEnt (Spieleentwickler)

Zweifelsohne wird sich der neue Glücksspielstaatsvertrag auf die Aktienkurse auswirken, aktuell ist es jedoch noch nicht möglich, eine genaue Prognose zu treffen. Einerseits wird durch den Glücksspielstaatsvertrag endlich eine einheitliche Regulierung getroffen. Andererseits stellen die vielen neuen Regeln zum Schutz der Spieler eine sehr große Hürde dar. Dies muss zunächst beobachtet werden, wie sich der Glücksspielstaatsvertrag wirklich auf die Spieler auswirkt.



Da er allerdings nur für Casinos mit deutscher Lizenz gilt, werden sich Spieler vermutlich eher nach Casinos im Ausland umsehen, wo sie noch ohne weitere Einschränkungen spielen können. Das wiederum wird den Marktanteil von Casinos allgemein jedoch in Deutschland sinken lassen, sodass die Aktien deutscher Casinobetreiber negativ beeinflusst werden könnten. Die Aktien internationaler Glücksspielunternehmen hingegen werden voraussichtlich stabil bleiben. Bisher zeigte sich beispielsweise die Aktie von 888Holdings vom Glücksspielstaatsvertrag ziemlich unbeeindruckt.



Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Am 1. Juli 2021 trat der neue Glücksspielstaatsvertrag in Kraft, mit dem nun auch Online Casinos eine gültige Lizenz erhalten können. Online Casinos befanden sich zuvor in einer rechtlichen Grauzone und erhielten nur aus Schleswig-Holstein eine Lizenz. Mit dem Glücksspielstaatsvertrag ändert sich dies nun.Der Glücksspielstaatsvertrag tritt mit einem breiten Regelwerk in Kraft, das sowohl bereits bestehenden Casinos als auch neuen Casinos einige Chancen eröffnet. Der deutsche Glücksspielmarkt ist dabei einer der wichtigsten in Europa.Die Übergangsphase wurde sehr spontan angekündigt, sodass Online Casinos größtenteils kaum Zeit hatten, sämtliche neuen Regelungen bereits umzusetzen. Wer jedoch eine deutsche Casino Lizenz erhalten wollte, musste die Regelungen während der Übergangsphase bereits einführen.