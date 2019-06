Börsenplätze Rocket Internet-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

25,82 EUR -0,69% (21.06.2019, 11:34)



Tradegate-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

25,82 EUR -0,46% (21.06.2019, 11:47)



ISIN Rocket Internet-Aktie:

DE000A12UKK6



WKN Rocket Internet-Aktie:

A12UKK



Ticker-Symbol Rocket Internet-Aktie:

RKET



Kurzprofil Rocket Internet SE:



Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) gründet Internetunternehmen und investiert in Unternehmen mit bewährten Internetgeschäftsmodellen, die es dann in neue, unterversorgte oder unerschlossene Märkte einführt. Rocket Internets Strategie ist es, diese Internetunternehmen zu skalieren und zu Marktführern auszubauen. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten von Rocket Internet stehen bewährte Internetgeschäftsmodelle, welche die grundlegenden Bedürfnisse von Verbrauchern in den folgenden Bereichen erfüllen: Food & Groceries, Fashion, General Merchandise, Home & Living und Travel. Rocket Internet wurde im Jahr 2007 gegründet und beschäftigt in seinem Unternehmensnetzwerk heute über 36.000 Mitarbeiter in mehr als 110 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Rocket Internet SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.rocket-internet.com. (21.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Start-up-Schmiede Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) unter die Lupe.Das Papier der Beteiligungsgesellschaft gehörezu den großen Gewinnern dieser Woche, habe an Fronleichnam mehr als 7% an Wert gewonnen. Anleger treibe jetzt eine Frage um: Wie lange würden sie sich überhaupt noch an der entfachten Kursrally erfreuen können? Denn: Stand jetzt könnte die Rocket Internet-Aktie schon bald von der Börse verschwinden. Gesetzt den Fall, Oliver Samwer finde nicht schnellstmöglich neue Investitionsziele. 30% könnten drin sein, sollte er seinen Alternativ-Plan ernsthaft verfolgen.Wie das "Manager Magazin" unter Berufung auf mehrere mit der Sache vertraute Personen schreibe, sei im Aufsichtsrat bereits über das Projekt gesprochen worden, die Start-up-Holding von der Börse zu nehmen. Im Hintergrund arbeite ein Team die Struktur für einen solchen Deal aus. Dabei sei aktuell die Option am wahrscheinlichsten, dass das Berliner Unternehmen so viele Aktien wie möglich zurückkaufe, Rocket-Internet-Chef Oliver Samwer selbst jedoch nicht verkaufe. Dadurch würde er am Ende die Gesellschaft kontrollieren, schreibe das Blatt. Noch gebe es allerdings keine Entscheidung.Selbst wenn man die über 40%-ige Beteiligung von Samwer berücksichtige, müssten dann für einen Kauf der restlichen Aktien fast die gesamten Barmittel des Konzerns genutzt werden. Das wiederum würde aber die Mittel mit Blick auf künftige Übernahme oder neue Start-up-Projekte fast aufzehren.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link