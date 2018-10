Auswirkungen für Unternehmen



Facebook ist besonders beliebt bei Klein- und Mittelunternehmen, da diese damit zielgerichtet Kunden ansprechen können. Facebook ist im Vergleich viel günstiger und effektiver als Fernsehwerbung, Postwurfsendungen oder andere lokale Werbemaßnahmen.



Doch für Unternehmen wird die Werbung teurer werden. Einerseits, da die Anzahl der Nutzer sinkt, aber immer mehr Anzeigen geschalten werden. Das treibt die Preise pro Klick hoch. Andererseits, da Facebook Werbeanzeigen genauer überprüft und die Richtlinien für Werbetexte verschärft, sodass Unternehmen weniger aggressive (aber gut funktionierende) Werbetexte verwenden können.



Trotzdem bleiben Facebook, Instagram und der Messenger die beliebtesten Plattformen, um neue Kunden zu gewinnen. Vor allem der Messenger erreicht immer mehr Beliebtheit bei Klein- und Mittelunternehmen.



Zuckerbergs Zukunft



Im Jahr 2017 spekulierten viele, dass Zuckerberg als Präsident kandidieren wollte. Es stimmte nicht, sagte Zuckerberg zweimal, aber die Spekulationen hörten damals nicht auf.



Als er Farmen und Fabriken besuchte - ein Teil seines Neujahrsvorsatzes, alle US-Bundesstaaten zu besuchen, in denen er noch nicht gewesen war - sah er aus wie ein Politiker, der im Wahlkampf unterwegs war.



Der Zuckerberg aus dem Jahr 2018 ist ein anderer. Zuckerberg musste vor dem Kongress aussagen und sich öffentlich hunderte Male für die Vergehen seiner Firma entschuldigen.



Dem Milliardär selbst ging es - laut eigenen Angaben - immer nur darum, Menschen zu verbinden. Das kann man ihm glauben oder auch nicht. Tatsache ist, dass Facebook nicht so schnell verschwinden wird und Mark Zuckerberg ein besserer Vorstandsvorsitzender ist, als so manche andere in einer ähnlichen Position wären.



Über den Autor:



Jakob Hager ist der Gründer der internationalen Performance Marketing Agentur on2performance.com, Buchautor und Speaker. Er hilft Unternehmen dabei, ein System aufzubauen, um automatisiert über das Internet neue Kunden zu bekommen. Der Unternehmer betreute NBA Vereine und einen Premier League Verein als Kunden und hat es sich nun zur Mission gemacht mit dem innovativen Konzept seiner international verteilten Agentur den deutschen Mittelstand fit für die Digitalisierung zu machen.



