Die Kapazitätsauslastung in der Industrie sei im sechsten aufeinander folgenden Quartal in der EA auf 83,8% und in der EU auf 83,6% gestiegen. Sie liege damit deutlich über dem langfristigen Durchschnitt von 81%. Die Kapazitätsauslastung im Servicebereich habe sich in beiden Regionen leicht vermindert, übertreffe aber immer noch den langfristigen Durchschnitt.



Für 2018 würden die Manager höhere Investitionen in Deutschland, den Niederlanden, Polen und Großbritannien planen. Für Spanien werde nur eine geringe Verbesserung erwartet, in Italien und Frankreich dagegen könnten die Investitionen rückläufig werden. Die Europäische Kommission vergleiche ihre Resultate mit denen des PMI von Markit, der auf den höchsten Stand seit Frühjahr 2011 geklettert sei, so wie mit dem ifo-Geschäftsklimaindex, der sogar ein Allzeithoch erreicht habe. Beide Vergleiche würden in der Richtung die Kommissionsergebnisse bestätigen.



Zur Ermittlung von Inflationserwartungen stelle die Kommission noch die Frage nach den von den Unternehmen erwarteten Verkaufspreisen. Sie seien im 4. Quartal 2017 in der EA und der EU markant gestiegen. Auch die am Arbeitsmarkt erwartete Beschäftigung sei aufwärts gerichtet.



Damit seien die Voraussetzungen gegeben, dass die EZB eine Normalisierung ihrer noch immer ultra-expansiven Geldpolitik einleiten könne. Genau genommen hinke sie schon hinter der Kurve her. Nur die Preisentwicklung bleibe noch hinter dem EZB-Ziel von 2% zurück. Aber mit "Deflationsgefahren" habe dies schon lange nichts mehr zu tun. Modernisierungen, Produktivitätsverbesserungen, die zunehmende Digitalisierung u.a. würden auch die Preisstabilität erhöhen und seien positiv zu bewerten.



Die gegenwärtige Geldpolitik dagegen wirke auf den Konjunkturzyklus kontraproduktiv. Der immer noch hohe Grad an geldpolitischer Expansion berge schwerwiegende Nachteile für die Volkswirtschaften (Sparer würden enteignet, Finanzanlagen würden in immer riskantere Anlageklassen gedrängt, der Zins wirke nicht mehr als Marktregulator, der Reformwille der Finanzpolitiker sinke auf null, die globale Verschuldung der nicht-finanziellen Sektoren sei schon auf 275% des Welt-BIP gestiegen, u.a.). Das Festhalten der EZB an QE vermittle den Eindruck, sie würde ihre Geldpolitik einzig an der Südperipherie der Eurozone ausrichten.



Die Konjunktur verlaufe in der Eurozone so vielversprechend, dass man schon bald von einem sich selbst tragenden Aufschwung sprechen könne. (Ausgabe vom 04.02.2018) (05.02.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Economic Sentiment Index (ESI) übertrifft optimistische Erwartungen, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Nach den signifikanten Gewinnen im 2. und 3. Quartal 2017 habe er auch im 4. Quartal 2017 seinen Anstieg fortgesetzt, und zwar sowohl in der Eurozone (EA) als auch in der Europäischen Union (EU). Der Anstieg um 2,9 Punkte (EA) bzw. 2,8 Punkte (EU) habe die Indikatoren auf ein Niveau erhöht, das nur knapp unter dem historischen Höchststand vom Mai 2000 liege.Die positiven Resultate für die EA würden auf markanten Verbesserungen in allen Sektoren beruhen, einschließlich des privaten Verbrauchs. Der Einzelhandel und der Bausektor würden besonders starke Erhöhungen melden. Auch auf der EU Ebene sei die Zuversicht in allen Sektoren gestiegen. Hier würden besonders die Sektoren Dienstleistungen und Bau kräftige Anstiege melden, während sich bei den Konsumenten die Zuversicht nur geringfügig erhöht habe.