Baltimore (www.aktiencheck.de) - Droht mit dem Absturz der Türkischen Lira eine Kettenreaktion in weiteren Schwellenländern? Kim Catechis, Head of Global Emerging Markets bei der Legg Mason-Tochter Martin Currie und Fondsmanager des Legg Mason Martin Currie Global Emerging Market Funds, glaubt das nicht - im Gegenteil, für ihn ist die gegenwärtige Situation eher ein guter Einstiegszeitpunkt.



Die Türkei sitze aktuell in einer Grube, die sie sich mit fieberhaftem Eifer in den letzten paar Jahren selber gegraben habe. Die Koordination dieser 'Ausgrabung' habe die oberste Führung des Landes mit ihrer fehlgeleiteten, kurzfristigen Strategie übernommen, bei der es nur darum gegangen sei, die Wahl zu gewinnen. Der Türkei stünden nun Kontrollen des Kapitalverkehrs und ein Plan des internationalen Währungsfonds bevor, der an einigen Bedingungen geknüpft sein werde. Die Alternative dazu ist eine Abwärtsspirale, die so lange anhalten dürfte, bis die ersten beiden Optionen doch schmackhaft erscheinen, so die Experten von Legg Mason.



Dennoch seien die Probleme der Türkei länderspezifisch und es sei eher unwahrscheinlich, dass daraus echte Probleme für andere Schwellenländer resultieren würden. Die Bewertungen der Emerging Markets spiegeln dieses allzu negative Szenario zwar bereits wider, US-Bonds, -Aktien und auch der Dollar scheinen die Möglichkeit eines langsameren Wachstums allerdings zu ignorieren, so die Experten von Legg Mason. Diese Diskrepanz sei auf Dauer unhaltbar, weshalb man jetzt einen guten Einstiegszeitpunkt für Schwellenländer erleben dürfte - die Türkei natürlich ausgenommen. (15.08.2018/ac/a/m)



