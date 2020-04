Es wäre schön, die Entwicklung des Ölpreises von der Liste der beunruhigenden Ungewissheiten streichen zu können, aber das werde davon abhängen, ob Moskau und Riad tatsächlich einen Kompromiss schließen könnten, der wirke.



7. April: Steil nach oben sei viel besser als steil nach unten, aber die Höhe der Kursausschläge zeige, wie viel Unsicherheit noch bestehe. Wenn der Weg zur Eindämmung des Virus weitergehe, könnten die Märkte wieder zu dem zurückkehren, was sie gut könnten: Den wirtschaftlichen Schaden der Krise abzuschätzen und den Weg zurück zu dem zu ermessen, was die "neue Normalität" sein werde.



Wir werden Anzeichen brauchen, dass die Regierungen den Aufschwung weiter unterstützen: China hat energisch reagiert und ein weiteres US-Finanzpaket wird von entscheidender Bedeutung sein, so die Experten von Barings. Aber für den globalen Aufschwung brauche man eine kreativere Antwort der europäischen Staats- und Regierungschefs, gemeinschaftlich zu handeln.



Unterdessen klettere der Ölpreis wieder nach oben. Dabei sei kaum zu glauben, dass die Konsultationen viel mehr bringen würden als nur ein Papier über die grundlegenden Unterschiede zwischen den Ölproduzenten. (07.04.2020/ac/a/m)





Boston (www.aktiencheck.de) - 6. April: Worte könnten in dieser Woche mehr für die Märkte bedeuten als Zahlen, so Christopher Smart, Chefstratege und Leiter des Barings Investment Institute.Die Wirtschaftsdaten würden weiterhin schrecklich sein und die Kurven der Neuinfektionen würden an verschiedenen Orten mit unterschiedlicher Geschwindigkeit abflachen. Und so könnten sich die Anleger mehr von beispielsweise der britischen Königin oder einem Chefarzt leiten lassen als vom nächsten Bericht über die Arbeitslosenzahlen.