Es sei daher positiv zu sehen, dass 50 Milliarden Euro - marketingwirksam als Zukunftspaket bezeichnet - zu einem großen Teil in die Förderung von Forschungsaktivitäten, klimafreundliche Technologien und insbesondere die Förderung der E-Mobilität fließe. Letztere solle durch eine Verdoppelung der Kaufprämie auf 6.000 Euro, Flottenaustauschprogramme für Handwerker und zusätzliche Investitionen in Ladesäulen-Infrastruktur gewährleistet werden. Auch der Logistiksektor solle über entsprechende Förderprogramme für die Schifffahrt, den LkW-Transport und die Flugzeugindustrie in diese Richtung gelenkt werden. Darüber hinaus solle mit einer "Nationalen Wasserstoffstrategie" kurzfristig ein Programm zur Entwicklung von Wasserstoffproduktionsanlagen entwickelt werden. Die Förderung dieser Technologie werde alles in allem voraussichtlich 7 Milliarden Euro kosten.



All dies sei ganz offensichtlich Industriepolitik, die häufig genug kläglich versagt habe. Dennoch müsse man feststellen, dass Deutschland im internationalen Wettbewerb bezüglich alternativer Antriebe deutlich zurückgefallen sei. Die Krise biete möglicherweise eine Chance, im nennenswerten Umfang Kapazitäten aufzubauen, die auch erlauben würden, Skaleneffekte zu nutzen und langfristig wettbewerbsfähig zu sein und damit schließlich ohne Staatsgelder auszukommen. Gesichert sei das nicht, aber nur wenige Zukunftsforscher würden die E-Mobilität aus ihren Visionen ausblenden.



Sinnvoll erscheine es auch, dass ohnehin für die kommenden Jahre geplante öffentliche Investitionen möglichst noch auf dieses und das kommende Jahr vorgezogen würden. Hier sei die Rede von 10 Mrd. Euro.



Außerdem seien zahlreiche zusätzliche öffentliche Investitionen vorgesehen, etwa zum Ausbau von Ganztagsschulen, Kindergärten und Kitas sowie beim Aufbau eines 5G-Netzes, der "massiv" mithilfe zusätzlicher 5 Milliarden Euro beschleunigt werden solle.



Darüber hinaus würden die Hilfen für Kommunen, mit denen die Ausfälle bei der Gewerbesteuer von schätzungsweise 6 Milliarden Euro kompensiert werden sollten, ebenfalls in die Richtung öffentlicher Investitionen zielen: Es solle verhindert werden, dass die Landräte und Bürgermeister als Reaktion auf wegbrechende Einnahmen Investitionen zusammenstreichen würden. Auf die pauschale Entschuldung der Kommunen habe man verzichtet, vor allem um Länder wie Bayern und Baden-Württemberg nicht vor den Kopf zu stoßen, die in der Vergangenheit erfolgreich ihre Gemeinden entschuldet hätten. Langfristig müsse man aber das Thema der Kommunalfinanzen angehen, da je nach Sozialstruktur der Bevölkerung Einnahmen- und Ausgaben häufig nicht zusammenpassen würden.



Der direkte Corona-Bezug werde durch die geplante personelle und technologische Stärkung der Gesundheitsämter hergestellt, deren Bedeutung man in der Pandemie erst so richtig zu schätzen gelernt habe. Mit 4 Milliarden Euro sollten die erforderlichen Stellen und Ausrüstungen in den kommenden fünf Jahren finanziert werden.



Insgesamt handelt es sich um das größte Konjunkturprogramm seit dem Zweiten Weltkrieg und das erscheine auch angemessen, denn immerhin befinden wir uns auch in der tiefsten Rezession seit 1946, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Nicht alles, was in dem Programm vorgesehen sei, müsse man lieben. Insbesondere bei den industriepolitischen Ansätzen dürften sich die Geister scheiden. Alles in allem aber würden die positiven Aspekte überwiegen. Das Volumen und die Erfahrung der letzten Monate, dass öffentliche Behörden in Deutschland rasch und unbürokratisch (passt das wirklich zusammen?) agieren könnten, sprächen dafür, dass das Konjunkturprogramm "Wumms" habe. Die von den Analysten der Hamburg Commercial Bank erwartete V-Erholung, bei der das BIP Ende 2021 wieder das Niveau von Ende 2019 erreiche, sei damit wahrscheinlicher geworden. (Ausgabe vom 04.06.2020) (05.06.2020/ac/a/m)







