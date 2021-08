7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Börsenplätze Wienerberger-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Wienerberger-Aktie:

33,64 EUR -1,12% (20.08.2021, 08:04)



Wiener Börse-Aktienkurs Wienerberger-Aktie:

34,06 EUR -1,96% (19.08.2921, 17:35)



ISIN Wienerberger-Aktie:

AT0000831706



WKN Wienerberger-Aktie:

852894



Ticker-Symbol Wienerberger-Aktie:

WIB



Wien-Ticker-Symbol Wienerberger-Aktie:

WIE



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Wienerberger-Aktie:

WBRBF



Kurzprofil Wienerberger AG:



Wienerberger (ISIN: AT0000831706, WKN: 852894, Ticker-Symbol: WIB, Wien: WIE, NASDAQ OTC-Symbol: WBRBF) ist mit 197 Produktionsstandorten gruppenweit in 29 Ländern der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonpflastersteinen in Zentral-Osteuropa und bei Rohrsystemen in Europa. (20.08.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Wienerberger-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Wienerberger (ISIN: AT0000831706, WKN: 852894, Ticker-Symbol: WIB, Wien: WIE, NASDAQ OTC-Symbol: WBRBF) weiterhin zu kaufen.Mit einem EBITDA von EUR 201 Mio., rund ein Drittel über dem niedrigen Vorjahreswert, habe Wienerberger in Q2 2021 erwartungsgemäß die bereits vorveröffentliche Indikation von > EUR 198 Mio. erfüllt. Der Umsatz habe überraschend stark um 26% auf EUR 1,07 Mrd. zulegen können. Der Nettogewinn von EUR 85 Mio. sei aufgrund einer Sonderabschreibung auf Goodwill bzw. einer Beteiligungsabwertung hinter der Analystenprognose von EUR 100 Mio. zurückgeblieben.Betreffend der regionalen Marktentwicklung habe das Management die Einschätzungen bestätigt. Die Neubauaktivität in West- und Osteuropa werde im Wesentlichen stabil gesehen, während der Renovierungsmarkt expandieren sollte. Der vor allem für das Rohrgeschäft relevante Infrastrukturbereich sollte sich insgesamt dynamischer entwickeln. Für Nordamerika werde sowohl im Ziegel- als auch im Rohrbereich Wachstum avisiert.Den Jahresausblick für das bereinigte EBITDA habe das Unternehmen bereits Anfang Juli von EUR 600-620 Mio. auf EUR 620-640 Mio. angehoben. Neben der fortgesetzten guten Nachfrageentwicklung sollten auch die Mehrkosten aus dem Preisauftrieb bei Plastikgranulaten im Rohrgeschäft unter der ursprünglichen Erwartung von bis zu EUR 20 Mio. bleiben. Die Analysten würden davon ausgehen, dass Wienerberger die Zielspanne sogar leicht übertreffen können werde. Das notwendige EBITDA in H2 liege bei EUR 312-322 Mio., was am unteren Ende lediglich eine stabile Entwicklung im Jahresvergleich impliziere. Vor dem Hintergrund weiterer Einsparungen erscheine dies, trotz Kosteninflation, nicht zwangsweise der Plafond zu sein. Die Analysten hätten ihre Prognose von EUR 620 Mio. auf EUR 648 Mio. erhöht.Wienerberger habe zudem kürzlich die Übernahme von FloPlast und Cork Plastics bekannt gegeben. Beide Firmen seien Anbieter von Lösungen im Bereich Regenwasser, Dachrinnen und Abflussrohre und im irischen und britischen Renovierungsmarkt stark positioniert. Der Jahresumsatz betrage rund EUR 100 Mio. Das Closing der Akquisition von Meridian werde noch in Q3 erwartet.Kosteninflation und die Möglichkeit den Gegenwind über höhere Verkaufspreise abzufedern seien erneut zentrale Diskussionspunkte mit dem Management gewesen. Insgesamt sollte weiterhin eine adäquate Abfederung der Kostensteigerungen durch Preiserhöhungen gegeben sein. Weitere Anhebungen würden als realistisch erscheinen.