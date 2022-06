Der erneute Rückschlag beim Bitcoin und vielen Altcoins schmerze jeden Krypto-Investor, komme angesichts des Makro-Gegenwinds allerdings nicht gänzlich überraschend. "Der Aktionär" habe zuletzt bereits auf die Möglichkeit einer Bullenfalle hingewiesen und vor anhaltend hoher Volatilität gewarnt. Wer langfristig am Kryptomarkt investiert sei, lasse sich vom aktuellen Bärenmarkt jedoch nicht beeindrucken und bleibe weiterhin dabei.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am Kryptomarkt würden am Donnerstag wieder die roten Vorzeichen dominieren, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die jüngsten Erholungstendenzen seien damit beendet, die Gewinne vom Wochenanfang schon wieder dahin. Eine große Überraschung sei das nicht, aber dennoch ein Rückschlag für die verbliebenen Bullen.Der Bitcoin verliere am Dienstagmorgen auf 24-Stunden-Sicht mehr als 5% und falle dabei unter die psychologisch wichtige 30.000-USD-Marke zurück. Zu Kursen um 29.800 USD notiere er nun wieder auf dem Niveau von vor einer Woche. Die deutlichen Kursgewinne, die ihn am Dienstagabend im Hoch bis auf 32.250 USD geschoben hätten, seien damit nun wieder Geschichte. Stattdessen dürfte sich die Seitwärtsbewegung der vergangenen Wochen im Bereich zwischen 28.300 und 32.000 USD zunächst fortsetzen. Der Ausbruchsversuch sei damit gescheitert und habe sich als Bullenfalle erwiesen. Wichtig wäre nun, dass zumindest die untere Begrenzung der Range erneuten Tests standhalte. Andernfalls rücke schnell das bisherige Jahrestief vom 12. Mai bei rund 26.350 USD wieder in den Fokus.Auch die meisten großen Altcoins müssten ihre jüngsten Gewinne am Donnerstag ganz oder teilweise wieder abgeben. Mit Ethereum und Cardano würden auch zwei der Top-Gewinner der vergangenen Tage unter den größten Kryptowährungen nach Market Cap kräftig Federn lassen. Zumindest Cardano notiere auf Sieben-Tages-Sicht noch mehr als 10% im Plus - eine Seltenheit im aktuellen Marktumfeld.