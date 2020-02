Harter Brexit, weicher Brexit

Sonderregelungen für Gibraltar

Eine solche Sonderregelung betrifft die Britische Exklave Gibraltar, die auf einer kleinen Halbinsel am Zipfel Südspaniens gelegen ist. Zahlreiche Anbieter von iGaming-Dienstleistungen haben dort ihren Sitz, denn Gibraltar ist eines der EU-Gebiete die Glücksspiellizenzen ausstellen. Da auch zahlreiche Bürger aus dem spanischen Umland in Gibraltar beschäftigt sind, ist auch Spaniens Regierung an einer Sonderregelung sehr interessiert. Das dürfte die Folgen des Brexit erheblich abmildern. Trotzdem ist es durchaus möglich, dass der Wirtschaftsstandort Gibraltar langfristig Schaden nimmt. Einige Glücksspielanbieter haben ihren Sitz bereits vorsorglich nach Malta verlegt. Das hat sich spürbar auf den Arbeitsmarkt der Region ausgewirkt.



Keine langfristige Beeinträchtigung

Die Verlegung des Firmensitzes stellt kurzfristig eine erhebliche Belastung für die betroffenen Unternehmen dar. Dabei fallen nicht nur Kosten für die logistischen Aspekte eines Umzugs an. Auch bei der Belegschaft gibt es größere Veränderungen, denn nicht alle Arbeitnehmer sind bereit, der Firma ins Ausland zu folgen. Das hat temporäre Einbußen bei der Produktivität zur Folge. Dennoch dürften die meisten iGaming-Anbieter die Umstellung gut bewältigen. Denn sie sind in ihrer Geschäftstätigkeit ohnehin international ausgerichtet. Aufgrund der komplizierten rechtlichen Rahmenbedingungen, die in der EU für iGaming vorherrschen, haben sie bereits Erfahrung mit der Anpassung an eine Vielfalt von rechtlichen Gegebenheiten. Diese Kernkompetenz dürfte ihnen auch beim Umgang mit der Brexit-Thematik zugutekommen. Langfristig sind die Perspektiven auch in der neuen Europäischen Ordnung als positiv einzuschätzen. Unternehmen, die ohnehin keine Niederlassung in Britischen Gebieten unterhalten haben, könnten von den Schwierigkeiten einzelner Konkurrenten sogar profitieren.



Im Vergleich zu anderen Branchen, die beispielsweise auf einen freien Warenverkehr angewiesen sind, dürfte das iGaming-Business also relativ glimpflich davonkommen. Die Auswirkungen des Brexit stellen allenfalls für vereinzelte Firmen eine ernsthafte Bedrohung dar. Sowohl die Investoren als auch Arbeitnehmer und Kunden können also beruhigt aufatmen. (31.01.2020/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der iGaming-Sektor gehörte in den letzten Jahren zu den größten Wachstumsbranchen im Europäischen Raum. Diesen Erfolg hat die Branche nicht zuletzt der Europäische Union zu verdanken, die durch einheitliche Regelungen die rechtlichen Voraussetzungen für den Boom schuf. Glücksspiel-Lizenzen aus EU-Ländern wie Malta sind auch für andere Mitgliedsstaaten gültig. Deshalb können viele EU-Bürger Spiele wie Book of Ra kostenlos spielen , auf Wunsch aber auch mit Echtgeld-Einzahlung nutzen. Jetzt verlässt aber ausgerechnet ein Vorreiter auf dem Glücksspielmarkt die EU. Das bleibt für den iGaming-Sektor nicht folgenlos. Werden die Erfolgsaussichten der Branche dadurch nachhaltig getrübt, oder können die Betreiberfirmen die Veränderungen abfangen?Ein wichtiger Faktor, der die Auswirkungen auf des Brexit auf die iGaming-Industrie mitbestimmt, ist das Verhandlungsgeschick des Britischen Premierministers Boris Johnson . Denn über die genauen Regelungen, die für die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU Und dem Vereinigten Königreich nach dem Austritt gelten, ist noch nicht entschieden. Während einer Übergangsphase werden viele Dinge weiterhin gehandhabt wie bisher. Wie es danach weitergeht, entscheidet sich am Verhandlungstisch. Bei einem sogenannten harten Brexit ist Großbritannien in Zukunft ein Drittstaat wie jeder andere. Kommt hingegen der weiche Brexit zustande dürfte es weiterhin eine enge wirtschaftliche Beziehung zur Europäischen Union, mit zahlreichen vorteilhaften Sonderregelungen geben.