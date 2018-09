Für die Schwellenländer habe sich in den letzten zehn Jahren aber viel verändert. Die dortigen Unternehmen hätten zwar viele Verbindlichkeiten in US-Dollar, aber das Ungleichgewicht zwischen Einnahmen und Fremdfinanzierung sei heute kleiner. Ausnahmen werde es immer geben, aber viele Schwellenländerunternehmen hätten aus früheren Krisen gelernt und würden Kredite nur noch dann in Fremdwährung aufnehmen, wenn sie Umsätze in dieser Währung generieren würden. Das verschaffe ihnen eine natürliche Absicherung.



Zweitens seien die Sektoren in den Schwellenländern heute ganz anders zusammengesetzt. So mache der IT-Sektor einen viel größeren Anteil am gesamten Aktienuniversum aus, während die Rohstoff- und Grundstoffsektoren inzwischen geringere Anteile hätten. Daher könnten Schwellenländer fallende Rohstoffpreise, die in der Regel mit einem globalen Abschwung einhergehen würden, insgesamt besser verkraften. Als letzter Punkt sei zu erwähnen, dass sich das Kapitalmanagement und die Interessenberücksichtigung von Minderheitsaktionären nachweislich verbessert habe. Deutlich mehr Unternehmen würden heute mehr Dividenden ausschütten als noch vor zehn Jahren.



Trotz dieser positiven Entwicklungen hätten Skeptiker einen Punkt, wenn sie auf die Krisen in der Türkei und Argentinien hinweisen würden. Von ihnen gehe die Gefahr einer globalen Ansteckung aus. Immerhin sei das bisher nicht eingetreten. Aufgrund ihres hohen Leistungsbilanzdefizits sei die Türkei schon immer ein Sonderfall gewesen, was ihre Anfälligkeit für externe Krisen angehe.



Ähnliche Fälle - wenn auch von geringerem Ausmaß - seien bereits aufgetreten, ohne dass es zu einer Ansteckung gekommen sei. Was Argentinien anbelange, so sei ein neues Sparprogramm ein Schritt in die richtige Richtung, um das Vertrauen der internationalen Kreditgeber in die Wirtschaft wiederherzustellen. Ja, die Schwellenländer würden unter einer Verkaufswelle leiden, aber nach Erachten der Experten zeichne sich kein apokalyptisches Szenario ab.



Die Krise in der Türkei verweise in Wirklichkeit auf eine anderes Problem, das sich seit der globalen Finanzkrise herauskristallisiere: die Politik als Störfaktor für das globale Wachstum. Das sei zwar nichts völlig Neues, erscheine heute jedoch problematischer denn je. In der Türkei halte ein Mann die Macht fest in seinen Händen: Recep Tayyip Erdogan, ein Demagoge mit wirtschaftlich unorthodoxen Ansichten, der zur aktuellen Krise seines Landes beigetragen habe. In Russland habe die Wirtschaft mit mehreren Herausforderungen zu kämpfen. Die De-facto-Annexion der Krim durch Wladimir Putin, die angebliche Einmischung seines Landes in die US-Wahlen und der Einsatz in Syrien hätten zu einer Reihe internationaler Sanktionen geführt. In Großbritannien habe sich das Wirtschaftswachstum seit dem Brexit abgeschwächt.



Indes hätten die Wahl von Donald Trump und seine America First-Politik einen Handelskrieg nach der Devise "Auge um Auge, Zahn um Zahn" ausgelöst, aus dem das globale Wachstum als größter Verlierer hervorgehen dürfte. Geopolitische Spannungen könnten schnell eskalieren und müssten genau im Auge behalten werden.



Die nächste Wirtschaftskrise vorherzusagen, sei eigentlich immer einer Sisyphusaufgabe. Marktbeobachter würden aber gut daran tun, den weisen, wenn auch möglicherweise apokryphen Sinnspruch von Mark Twain zu berücksichtigen: "Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich". Ja, auch in Zukunft werde es globale Schocks geben, aber die Banken würden sie wahrscheinlich nicht ausgelöst haben. Sie hätten ihr Profil in den letzten zehn Jahren größtenteils wieder hergestellt. Aber wir beobachten neue Herausforderungen und Risiken, so die Experten von Jupiter Asset Management. Hierzu würden beispielsweise passive Anlagen und algorithmischer Handel zählen, die gerade einen echten Boom erleben würden. Zum jetzigen Zeitpunkt lasse sich nur erahnen, wie sie sich in Stressphasen verhalten könnten.



Zehn Jahre nach der Lehman-Pleite würden die Finanzmärkte immer noch lernen, sich in dem neuen Umfeld zurechtzufinden, das die Finanzkrise 2007/2008 geschaffen habe. Das passiere in einer Zeit, in der die Welt laufend weiter an Komplexität gewinne. Die Fähigkeit der Menschen, die Zusammenhänge zwischen Finanz- und Realwirtschaft zu verstehen, habe sich nach Meinung der Experten kaum verbessert. Im Jahr 2008 habe Queen Elizabeth II. die London School of Economics besucht und gefragt, warum niemand in der Lage gewesen sei, die Finanzkrise vorherzusehen. Die Experten von Jupiter Asset Management fürchten, Ihre Majestät wird nach einem erneuten globalen Schock die gleiche Frage stellen. (14.09.2018/ac/a/m)





