Da die Experten glauben würden, dass Chinas Wirtschaftswachstum mindestens ein oder zwei Quartale lang beeinträchtigt werden dürfte, könnte die Regierung auf eine Verlangsamung der Wirtschaft mit Konjunkturmaßnahmen wie Zinssenkungen oder Maßnahmen zur Förderung von Infrastrukturausgaben und/oder zur Ankurbelung des Konsums reagieren.



Der Konsum trage wesentlich mehr zur Wirtschaft bei als noch 2003 zur Zeit des SARS-Ausbruchs und mache heute über 70% des Wachstums des chinesischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus (gegenüber weniger als 40% im Jahr 2003). Dies lasse die Experten glauben, dass die Auswirkungen auf die Wirtschaft möglicherweise stärker seien als im Jahr 2003.



Angesichts der Erwartung einer weiteren Eskalation der Zahl der Infektionen und Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus dürften Angst, Nervosität und Marktpessimismus weltweit kurzfristig zunehmen. Die Experten möchten darauf hinweisen, dass die Marktkorrektur während des SARS-Ausbruchs relativ kurzlebig gewesen sei. Die Märkte hätten sogar zwischen dem Beginn der Epidemie (als die WHO benachrichtigt worden sei) und dem Ende der SARS-Episode im Juli 2003 zugenommen. Die Experten möchten dies jedoch mit der Bemerkung versehen, dass die SARS-Periode im Gegensatz zur gegenwärtigen Situation einer Periode des Abschwungs an den Aktienmärkten gefolgt sei, die Ende 2002 (S&P 500-Index) und Anfang 2003 (MSCI ACWI) vor einer mehrjährigen Erholung ihren Tiefpunkt erreicht habe.



Die aktuellen Abwärtsrisiken seien jedoch kurzfristig Natur, während langfristige Markt- und Wirtschaftsaussichten intakt bleiben würden. (30.01.2020/ac/a/m)







Die asiatischen Aktienmärkte hätten bereits um 4 bis 6% von ihrem Höchststand Mitte Januar 2020 korrigiert. Der aktuelle Ausbruch erfolge nach einem Jahr starker Performance an den Aktienmärkten (mit einem Anstieg des S&P 500-Index, des MSCI All Country World-Index (ACWI) und des MSCI China-Index um 29%, 27% bzw. 24% im Jahr 2019), wodurch einige Märkte neue Höchststände erreicht hätten. Dies deute darauf hin, dass es zu einer weiteren Korrektur kommen könnte, da die Unsicherheit in den kommenden Wochen andauere und sich die Märkte nach einer Phase starker Performance weiter konsolidieren würden.