Hamburg (www.aktiencheck.de) - Mit einer ungewöhnlichen Vielzahl an Belastungsfaktoren stellte das erste Quartal Anleger vor große Herausforderungen, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Trotzdem sei der Start in das zweite Quartal für US-Aktien weiterhin stabil gewesen. Die erneute Rohstoffpreisexplosion treibe die Produktionskosten weltweit noch einmal massiv in die Höhe. Allerdings habe die US-Volkswirtschaft im Vergleich zu Europa zwei entscheidende Vorteile. Einerseits drohe im Falle eines totalen Lieferstopps russischen Erdöls keine Rationierung von Energie, da die heimische Fracking-Industrie ohnehin einen nennenswerten Anteil des Verbrauchs produziere. Gaslieferungen aus Russland würden in den USA keine Rolle spielen. Zudem hänge die Wertschöpfung der US-Volkswirtschaft vor allem - zu etwa 70 Prozent - vom privaten Konsum ab. Dieser wiederum boome angesichts eines nahezu im Vollbeschäftigungsmodus befindlichen Arbeitsmarktes. Da gleichzeitig über 11 Millionen offene Stellen von US-Unternehmen vermeldet worden seien, seien Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Lage, hohe Lohnsteigerungen durchzusetzen und so den Konsum noch weiter zu befeuern. Entsprechend positiv seien zuletzt erneut die Umfragen zur Stimmungslage von US-Unternehmen ausgefallen, die steigende Kosten noch immer weitgehend an die Endverbraucher durchreichen könnten.Trotz voraussichtlich weiter steigender Leitzinsen in den kommenden Monaten würden die Realzinsen tief negativ bleiben und so weitere Investitionsanreize für Unternehmen bieten. Schließlich gebe es auch noch eine andere Variante der Zinsstruktur, die Renditedifferenz zwischen 10 Jahren und dem 3-Monats-Geldmarktsatz, die mit 1,4 Prozent noch immer deutlich positiv sei. Fazit: Zwar sei die Lage außergewöhnlich dynamisch, doch sei eine akute Rezessionsgefahr ist in den USA derzeit nicht auszumachen. (05.04.2022/ac/a/m)