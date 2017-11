1. Eine Koalition zwischen CDU/CSU und den Sozialdemokraten. Allerdings zögere die SPD, sich an einer solchen Koalition zu beteiligen.

2. Eine Minderheitsregierung. Allerdings könnte dies zu einem Stillstand bei einigen sehr wichtigen Fragen führen, die eigentlich nicht aufschiebbar seien, und an denen auch die Sondierungen gescheitert seien, etwa die Themen Flüchtlinge, CO2-Emissionen, Steuern und Bildung.

3. Neuwahlen



Waechter favorisiere die dritte Option, vermute jedoch, dass in einer solchen Situation innenpolitische Fragen im Zentrum der Diskussion bzw. des Wahlkampfes stehen würden.



Europäische Fragen seien nicht im Zentrum gewesen. Doch zuletzt sei Merkels Standpunkt eine Art Garantie gewesen, dass Europa nicht vergessen werde. Doch genau das drohe in absehbarer Zeit: Europa könnte aus den Diskussionen verschwinden.



Zuletzt habe sich der Ausblick für Europa verbessert, vor allem aus zwei Gründen:



1. Das BIP-Wachstum sei gestiegen, und die Beschäftigung nehme rapide zu.

2. Merkel und Macron hätten sich verpflichtet, die Arbeitsweise der Institutionen auf europäischer Ebene zu verbessern.



Wenn Merkel geschwächt sei und sich verstärkt auf innenpolitische Themen konzentriere, würden EU-Reformen von der Tagesordnung verschwinden. Dies führe zu einer Unsicherheit, die wiederum den wirtschaftlichen Horizont verkürzen und zu einem Rückgang der Investitionen führen könnte. Die Chancen, das potenzielle Wachstum zu verbessern, wären dadurch sehr eingeschränkt. Und dadurch wäre auch das Wachstum beeinträchtigt, was schädlich sein könne. Ein weiterer Aspekt von Reformen sei, dass sie das Wachstum fördern und damit das Risiko von Populismus begrenzen würden. Wenn Merkel aus dem Zentrum rücke und Reformen deshalb liegen bleiben würden, werde man wahrscheinlich einen Rückgang des Trendwachstums und damit ein Comeback des Populismus erleben - mit der Gefahr, dass die Institutionen weiter geschwächt würden. Einige Nationalisten möchten aus der EU austreten.



Wie es in Deutschland politisch weitergehe, sei nicht nur für die Deutschen, sondern auch für die Europäer entscheidend. Denn sollte die gegenwärtige wirtschaftliche Dynamik leiden, wäre dies Wasser auf die Mühlen der Populisten.



Auch die Brexit-Verhandlungsführer würden sehr genau beobachten, was passiere. Eine Stärkung der Populisten würde der britischen Regierung in die Hände spielen, da Populisten Europa nicht mögen. Das wäre die schlimmste Situation für einen Europäer. (28.11.2017/ac/a/m)





FrankfurtParis (www.aktiencheck.de) - Der bislang gescheiterte Versuch der CDU eine Regierung zu bilden, stellt keine europäische Krise dar, so David Lafferty, Chief Market Strategist bei Natixis Investment Managers.Es handle sich hierbei vielmehr um ein weiteres Beispiel für die grundlegenden politischen Verschiebungen weg von den etablierten Parteien und hin zum Populismus. Jetzt zeige sich auch für Merkel, dass die Verhältnisse keineswegs mehr so stabil seien.Diese Entwicklung sei kein kurzfristiges Marktereignis. Der Euro habe sich bereits stabilisiert, und der DAX habe sogar zulegen können. Die langfristige Frage laute vielmehr: Könne die EU den weiteren Integrationsprozess fortführen und ihre Institutionen weiterentwickeln, wenn Deutschland seine Führungsrolle vorläufig nicht mehr ausfülle?Nichts deute darauf hin, dass Merkel ihren Führungsanspruch aufgebe. Deshalb würden die Parteien gezwungen sein, an den Verhandlungstisch zurückzukehren - oder es komme zu Neuwahlen. Die europäische Wirtschaft gewinne zwar gerade an Stärke, doch in Deutschland und in der gesamten EU gebe es noch viel zu tun. Merkel wisse, dass sie diesen Prozess mit einer Minderheitsregierung nicht voranbringen könnte. Mit Neuwahlen habe gewiss kaum einer gerechnet, doch möglicherweise stehe sie bereits mit dem Rücken zur Wand.Nach dem Scheitern der Sondierungsgespräche steht Merkel nicht mehr im Mittelpunkt des Geschehens, so Philippe Waechter, Chief Economist bei Natixis Asset Management. Jetzt sei es an Frank-Walter Steinmeier, dem Bundespräsidenten, über die nächsten Schritte zu entscheiden. Dabei gebe es drei Optionen: