Schwieriger festzustellen sei das Ausmaß, in dem Trumps handelspolitische Rhetorik und ein potenzieller Handelskrieg die globale Wirtschaft beeinflussen würden. Zunächst einmal werde dadurch das Vertrauen geschwächt, da das breite Spektrum der möglichen Auswirkungen für große Unsicherheit sorge. Einen weiteren Sorgenfaktor würden die langfristigen Folgen der Konjunkturanreize für das US-Staatsdefizit darstellen.



Hinsichtlich der künftigen Ausgestaltung der Handelspolitik und des Ausmaßes des Defizits gebe es derzeit mehr Fragen als Antworten. Der Markt konzentriere sich daher aktuell auf die kurzfristigen positiven Wachstumsimpulse in den USA und behalte die zahlreichen möglichen Szenarien angesichts der übrigen Faktoren im Auge. So wiegen die kurzfristigen positiven Impulsgeber derzeit stärker, wobei die steuerbedingten Gewinnsteigerungen der Unternehmen die längerfristige Furcht vor Handelskriegen mehr als wettmachen, so James McAlevey, Head of Rates, Portfoliomanager AIMS Fixed Income, bei Aviva Investors.



Die Steuersenkung in den USA hat zu einem "Halo-Effekt" bei US-Aktien geführt, so Richard Saldanha, Fondsmanager Global Equities bei Aviva Investors. US-Unternehmen würden Gewinnanstiege von mehr als 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnen und die Steuersenkung spiele dabei eine wesentliche Rolle. Nicht vergessen sollte man allerdings die Rückführung von im Ausland erzielten Gewinnen. Wenn Unternehmen Barmittel wieder ins Inland holen würden, könnten sie diese effizienter verwenden. Ein Teil dieses Kapitals werde in Form von Aktienrückkäufen und Dividenden an die Aktionäre zurückfließen. Gleichzeitig sei zu beobachten, dass mehr Mittel für Investitionen sowie M&A-Aktivitäten aufgewendet würden. Langfristig werde die erhöhte Investitionstätigkeit der Unternehmen vorteilhaft sein.



Andererseits hätten durch Trump jedoch auch die Tail-Risiken zugenommen. Seine Twitter-Nachrichten könnten bei den von Trump ins Visier genommenen Unternehmen Volatilitätsschübe auslösen, beispielsweise bei der Pharma- und Technologiebranche. Die größte langfristige Sorge drehe sich um seine handelspolitische Haltung. Ein richtiger Handelskrieg würde nicht nur US-Aktien, sondern die Aktienmärkte allgemein ebenso wie andere Anlageklassen belasten, da Protektionismus und Zölle das Wachstum beeinträchtigen würden. Für Anleger sei diese Situation frustrierend, denn es gebe nur einen Weg, um mit dieser Unsicherheit umzugehen: indem man einen breiten Bewertungsabschlag anwende, selbst wenn man als Basisszenario nicht von einem richtigen Handelskrieg ausgehe. Dies mag nur ein geringer Prozentsatz sein, es ist und bleibt aber ein Abschlag, so Richard Saldanha, Fondsmanager Global Equities bei Aviva Investors.



Schwellenländeraktien haben im bisherigen Jahresverlauf enttäuscht und konnten nicht mit ihren Pendants aus den Industrieländern mithalten, so Alistair Way, Head of Emerging Market Equities bei Aviva Investors. Vom Beginn des Jahres bis zum 28. September seien die Renditen des MSCI Emerging Markets Index um nahezu 10 Prozent gesunken, während der MSCI World Index ein Plus von 3,83 Prozent verzeichnet habe. Neben dem starken US-Dollar und dem Straffungszyklus in den USA seien dafür länderspezifische Schwierigkeiten wie in der Türkei und Argentinien verantwortlich. Doch auch die protektionistische Rhetorik der Trump-Regierung spiele hierbei eine wesentliche Rolle.



Schaue man sich die Indices genauer an, werde deutlich, dass Small-Cap-Aktien aus den Schwellenländern eine Underperformance verzeichnet hätten, die teils auf die höhere Gewichtung von Exportunternehmen im Small-Cap-Segment zurückzuführen sei. Diese Unternehmen seien für eine Abkühlung des globalen Handels besonders anfällig. Auch chinesische Aktien hätten überdurchschnittlich stark gelitten. Das deute darauf hin, dass Trumps gezielte Angriffe auf China wirksam seien.



Es sei schwierig zu sagen, ob es sich dabei um ein längerfristiges Problem handle. Die zunehmende Handelsaktivität sei einer der wichtigsten Wachstumstreiber für die Volkswirtschaften der Schwellenländer und ausschlaggebend für die Annäherung der Schwellenländer an die Industriestaaten in den vergangenen Jahrzehnten gewesen. Daher gehe von einem verstärkten Protektionismus ein hohes Risiko aus. Aufgrund der engen globalen Handelsverflechtungen beschränke sich dieses Problem jedoch nicht allein auf die Schwellenländer. Einige der extremeren Ideen von Donald Trump, wie die Verlagerung der iPhone-Produktion von China in die USA, würden weltweit vielerlei Konsequenzen für die Lieferketten und Warenkosten für Verbraucher und Unternehmen mit sich bringen, so Alistair Way, Head of Emerging Market Equities bei Aviva Investors. (Ausgabe vom 25.10.2018) (26.10.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Politik von Donald Trump hat sich bereits erheblich auf die globalen Vermögenswerte ausgewirkt, so die Experten von Aviva Investors.Die Hausse am US-Aktienmarkt habe während seiner Amtszeit an Fahrt aufgenommen und sei durch seine Steuerreform und zusätzlich angekündigte Konjunkturimpulse weiter beflügelt worden. Zum einen nehme nun die strukturelle Volatilität durch die allmählich reduzierte massive Zentralbankunterstützung wieder zu, welche die Marktbewegungen lange im Zaum gehalten habe. Zum anderen würden die unvorhersehbaren Ankündigungen des US-Präsidenten zur Handels- und Wirtschaftspolitik für Kursschwankungen in zahlreichen Sektoren sorgen.Die hohe Staatsverschuldung in den USA ist ein anhaltendes und tief verwurzeltes strukturelles Problem, das Trump durch seine Konjunkturanreize noch verschärft hat, so James McAlevey, Head of Rates, Portfoliomanager AIMS Fixed Income, bei Aviva Investors. Die sozialstaatlichen Programme der USA seien sehr teuer und würden im Zuge der demografischen Entwicklung noch höhere Kosten verursachen. Prognosen des Congressional Budget Office zufolge werde die Verschuldung in den USA bis zum Ende des Jahrzehnts auf 100 Prozent des Bruttoinlandsproduktes und bis zum Jahr 2048 auf 152 Prozent ansteigen. Solange die Regierung und die Bundesbehörden die finanzpolitischen Rahmenbedingungen nicht grundlegend ändern würden, werde das enorme US-Defizit fortbestehen.Die USA würden ungemein von dem Privileg profitieren, dass der Dollar als globale Reservewährung diene. Allerdings erkenne man in diesem Zusammenhang auch einen großen Widerspruch bei Trumps Ambitionen: nämlich Schuldtitel zu begeben und gleichzeitig genau die Länder zu provozieren, die das US-Defizit überwiegend finanzieren würden. Die Experten von Aviva Investors erwarten zwar keinen massiven Ausverkauf von US-Staatsanleihen durch die asiatischen Zentralbanken, doch die Mittelflüsse in US-Staatsanleihen lassen verglichen zu der Zeit unmittelbar nach der Finanzkrise deutlich nach. Das bedeute, dass die Nachfrage nach staatlichen US-Schuldtiteln aus dem Land selbst kommen müsse. Hier erscheine die Nachfrage allerdings relativ gesättigt: Der US-Markt besitze bereits mehr US-Treasuries als zu irgendeinem Zeitpunkt seit den 1960er-Jahren. Die Experten von Aviva Investors erwarten, dass es zu einer Markträumung kommen wird, jedoch müssen die Treasury-Renditen möglicherweise erheblich ansteigen.