Der Glücksspielstaatsvertrag – So ist der Plan für Deutschland

Die jetzige Lage: Online-Glücksspiel in der Grauzone

Das Glücksspiel an sich hat in den letzten Jahren einige Entwicklungen durchlaufen. So läuft ein großer Teil davon mittlerweile online ab, woran vor allem die Digitalisierung Schuld trägt. Viele ausländische Anbieter drängten in den letzten Jahren auf den Markt. Und während viele Anbieter für Online-Poker seriös sind, so besteht aufgrund der mangelnden Regulierung trotzdem immer das Risiko, sich auf ein betrügerisches Unternehmen einzulassen.



Viele Onlineanbieter agieren mit Lizenzierungen aus europäischen Staaten, Malta und Zypern sind bei der Auswahl ganz vorne mit dabei. Dies war bis jetzt nur für Bewohner des Bundeslandes Schleswig-Holstein vollkommen legal. Mit dem Beschluss des GlüStV einigte man sich jedoch auf eine baldige bundesweit einheitliche Regelung. Im Oktober 2020 beschloss man zudem die Duldung seriöser Online-Anbieter und stellt diese sozusagen auf eine Bewährungsprobe, bis der Vertrag tatsächlich in Kraft tritt.



Änderungen mit dem Glücksspielstaatsvertrag

Mit dem neuen Vertrag kommen rund 30 neue Regelungen, die von Online-Casinos in Zukunft eingehalten werden müssen. Die meisten davon zielen auf den Spielerschutz ab. Unter anderem gehören dazu Limits, zum Beispiel ein monatliches Einzahlungslimit von 1.000 Euro. Zudem müssen die Webseiten die Spieler darauf hinweisen, wie viel Gewinne und Verluste sie erspielen, um einen besseren Überblick behalten zu können. Außerdem muss jeder Nutzer zukünftig zwingend ein Spielerkonto einrichten.



Anbieter, die sich an alle Regelungen halten, können mit einer deutschen Lizenz operieren. Die Unternehmen, die bereits vor Inkrafttreten des GlüStV korrekt agierten und die Bewährungsprobe mit Bravour bestehen, werden dabei wahrscheinlich bevorzugt behandelt.



Für die Spieler scheint der GlüStV viele Vorteile zu bringen: Ein sichereres Umfeld für das Online-Poker ist eine Aussicht, die von allen positiv angenommen wird. Auf die Anbieter könnten jedoch einige Schwierigkeiten zukommen, vor allem was die Besteuerung des Online-Poker betrifft. Wir bleiben gespannt!









