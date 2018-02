Bewertungen mit Abschlägen seien einer von mehreren Trends, die das Aufwärtspotenzial, das man heute in den Schwellenländern erkenne, untermauern würden. Weitere positive Trends seien u.a. die unterbewerteten Währungen und niedrigeren Schuldenniveaus der Schwellenländer.



Drei Faktoren als Argumente für Schwellenländer:



Unterbewertete Schwellenländer-Währungen: Schwellenländer-Währungen seien im Vergleich zu den letzten Jahren weiterhin unterbewertet. Dies schaffe ein gutes Umfeld für exportorientierte Unternehmen.



Niedrigere Schulden in Schwellenländern: Die Schulden in Schwellenländern gingen in den letzten Jahren zurück und erscheinen viel gesünder als die Schulden in den Industrieländern, so die Experten von Franklin Templeton.



Aktienbewertungen mit Abschlägen: Nach Ansicht der Experten hätten die Märkte in den Schwellenländern im Hinblick auf die Gewinne einen Wendepunkt erreicht und würden Bewertungschancen bieten, die in den meisten Industrieländern generell nicht zu finden seien. Die Gewinne dürften ihre Erholung fortsetzen und die Unternehmen auf ein normaleres Niveau zurückführen.



Die Schwellenländer hätten ihren Anteil am weltweiten Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den vergangenen 30 Jahren verdoppelt. Mittlerweile würden 60% des weltweiten BIP-Wachstums auf sie entfallen. Und es werde in diesem Jahr in den Schwellenländern generell mit einem höheren Wachstum als in den Industrieländern gerechnet - der Internationale Währungsfonds prognostiziere für die Schwellenländer ein BIP-Wachstum von 4,7% gegenüber 2,3% in den Industrieländern.



Auch das sich ändernde Wirtschaftsprofil der Schwellenländer bietet nach Einschätzung der Experten von Franklin Templeton viel Potenzial. Viele Schwellenländer würden den Schritt weg von rein rohstoffbasierten Gütern hin zu höherwertigen Gütern und Dienstleistungen (z.B. Smartphone- oder Kfz-Komponenten) machen. Dies deute darauf hin, dass sich mancher Anleger möglicherweise Chancen in dieser Anlageklasse entgehen lasse.



Bei der Suche nach Argumenten für Schwellenländer im kommenden Jahr sollten aus Sicht der Experten die Devisenreserven nicht unterschätzt werden.



Frühere Finanzkrisen seien durch unzureichende Devisenreserven und die Unfähigkeit zur Steuerung der Inlandsersparnisse verschärft worden. Die Experten von Franklin Templeton sind jedoch der Auffassung, dass die Schwellenländer ihre Lektion gelernt haben, denn ihre Devisenreserven übersteigen mittlerweile jene der Industrieländer.



Der technische Fortschritt habe den Fokus in den Schwellenländern zusehends auf die Entwicklung und Herstellung von High-Tech-Komponenten verlagert. Nach Ansicht der Experten könnten die Unternehmen, die diese Komponenten herstellen würden, das Potenzial für ein mehrjähriges Gewinnwachstum besitzen, das der Markt bisher scheinbar noch nicht vollständig würdige.



Diese veränderte Dynamik eröffne die Chance, aber auch die Herausforderung, bestimmte, nicht überlaufene Bereiche zu finden, beispielsweise in den Technologie-Untersektoren.



Und noch einmal zitieren die Experten von Franklin Templeton Sir John: "Darum sind Zeiten des größten Pessimismus die besten Zeiten, um zu kaufen. Und Zeiten des äußersten Optimismus sind die besten Zeiten, um zu verkaufen." Wir wissen nicht, ob wir uns bereits in Zeiten des "größten Pessimismus" an den Märkten befinden, doch wir sehen bezüglich der Aussichten für Schwellenländer generell zahlreiche Gründe für Zuversicht und halten weiter Ausschau nach Anlagegelegenheiten, die Experten von Franklin Templeton. (Ausgabe vom 20.02.2018) (21.02.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Marktvolatilität Anfang Februar erwischte viele Anleger auf dem falschen Fuß. Während viele beim ersten Anzeichen von Tumult den Ausgang suchten, waren Chetan Sehgal und Claus Born von Templeton Emerging Markets Group die Ruhe selbst.Sie würden auf die langfristige Widerstandskraft in den Schwellenländern insgesamt verweisen und nach wie vor viele Gründe sehen, mit Zuversicht auf das kommende Jahr zu blicken.Der verstorbene Sir John Templeton habe einmal gesagt: "Zu sagen, dass es dieses Mal anders ist, ist bei Investments am gefährlichsten." Nach einem kräftigen, mehrjährigen Hoch seien viele globale Aktienanleger möglicherweise etwas zu selbstgefällig geworden. Der Markt weiß allerdings, wie er uns Demut lehren kann, so die Experten von Franklin Templeton.Die überraschend guten Beschäftigungszahlen (vor allem Lohnsteigerungen) im Januar in den USA hätten allgemein für die Erwartung gesorgt, dass die Zinssätze zur Schwächung der Inflationskräfte schneller als erwartet steigen könnten. Und die Märkte hätten dieses Szenario einpreisen müssen. Das Ergebnis seien stark rückläufige US-Märkte gewesen und die weltweiten Aktienmärkte seien dieser Entwicklung Anfang Februar gefolgt.Man müsse die aktuelle Volatilität im Kontext mit der historischen Volatilität betrachten. Auch wenn die jüngst gestiegene Volatilität auf eine Neubewertung hindeuten könnte, hätten viele Anlageklassen, darunter die Schwellenländer, eine lange Phase mit niedriger Volatilität erlebt.Komme es in den Industrieländern zu größeren Korrekturen, würden auch die Schwellenländer von Fieber erfasst und häufig eine Überreaktion mit noch größeren Verlusten zeigen. Dies hänge damit zusammen, dass Schwellenländer generell als Investments mit höherem Risiko gelten würden und sich globale Anleger daher häufig schnell zuerst aus ihnen zurückziehen würden. Dies geschehe häufig ungeachtet der zugrunde liegenden wirtschaftlichen Fundamentaldaten in den einzelnen Ländern. Die Schwellenländer hätten sich während dieses letzten Marktschocks als widerstandsfähig erwiesen und seien bisher nicht in die früheren Muster dieser Art von Überreaktion verfallen.Im Januar habe der MSCI EM Index um 8,3% zugelegt, während der MSCI World Index ein Plus von 5,0% verzeichnet habe. Und von Jahresbeginn bis 8. Februar sei der MSCI EM Index um 0,40% gestiegen, während der MSCI World Index um 2,78% gefallen sei. Die Schwellenländer würden sich somit tatsächlich als widerstandsfähig erweisen.Langfristig betrachtet hätten sich die Schwellenländer immer wieder von Krisenphasen erholt - nicht nur von Krisensituationen in ihren eigenen Ländern, sondern auch von globalen Schocks. Aus unseren Beobachtungen wissen wir, dass die Anlageklasse auf Basis des derzeitigen Prozentanteils der Schwellenländer an der weltweiten Marktkapitalisierung in den Portfolios vieler Anleger unterrepräsentiert ist, so die Experten von Franklin Templeton.Die Bewertungen seien überdies im vergangenen Jahr im Vergleich zu den Industrieländern nach wie vor relativ günstig gewesen, und die aktuellen Marktturbulenzen könnten Schwellenländeraktien für Schnäppchenjäger noch attraktiver machen.