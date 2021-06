TSE-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:

57,21 CAD -2,32% (03.06.2021, 22:00)



NYSE-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:

47,32 USD -2,81% (03.06.2021, 22:10)



ISIN Wheaton Precious Metals-Aktie:

CA9628791027



WKN Wheaton Precious Metals-Aktie:

A2DRBP



Ticker-Symbol Wheaton Precious Metals-Aktie Deutschland:

SII



NYSE-Ticker-Symbol Wheaton Precious Metals-Aktie:

WPM



Kurzprofil Wheaton Precious Metals Corp.:



Wheaton Precious Metals Corp. (ISIN: CA9628791027, WKN: A2DRBP, Ticker-Symbol: SII, NYSE-Symbol: WPM) (früher Silver Wheaton Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Silberminen-Unternehmen. 2004 erfolgte die Gründung des Konzerns. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver. Wheaton Precious Metals besitzt keine eigenen Minen, hat aber Verträge zur Ausbeutung der Lagerstätten mit den Eigentümern geschlossen. In dieser Form hat sich Wheaton Precious Metals als weltweit größtes Unternehmen etabliert. (04.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wheaton Precious Metals-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie des kanadischen Silberminenbetreibers Wheaton Precious Metals Corp. (ISIN: CA9628791027, WKN: A2DRBP, Ticker-Symbol: SII, NYSE-Symbol: WPM) unter die Lupe."Diesen Buy-Trigger sollten Sie kennen", hätten die Analysten am 22. April in Bezug auf die Wheaton Precious Metals-Aktie getitelt. Gemeint sei ein Spurt über die Kombination aus dem Korrekturtrend seit August 2020 (akt. bei 40,34 USD) und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 43,14 USD) gewesen. Da dem Minentitel dieser Befreiungsschlag inzwischen gelungen sei, könne die gesamte Korrektur der letzten Monate damit als (aufwärts-)trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Das beschriebene Konsolidierungsmuster unterstreiche somit nochmals die vorangegangene, mehrjährige Bodenbildung seit dem Jahr 2013. In dieser Gemengelage würde eine nachhaltige Rückeroberung des alten 2011er-Rekordhochs bei 47,60 USD für einen zusätzlichen Stärkebeweis sorgen, welcher den Weg bis zum Allzeithoch vom August 2020 bei 57,89 USD ebne. Rein rechnerisch ergebe sich aus der Höhe der oben genannten Flagge sogar ein langfristiges Kursziel von 74 USD. Mit anderen Worten: Perspektivisch winke der Wheaton Precious Metals-Aktie sogar der Vorstoß in "uncharted territory".Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, nicht mehr unter die eingangs angeführte Schlüsselzone zurückzufallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 04.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:38,97 EUR -0,13% (04.06.2021, 08:33)