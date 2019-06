Tradegate-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:

21,61 EUR -0,16% (26.06.2019, 09:28)



TSE-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:

32,40 CAD -1,70% (25.06.2019, 22:00)



ISIN Wheaton Precious Metals-Aktie:

CA9628791027



WKN Wheaton Precious Metals-Aktie:

A2DRBP



Ticker-Symbol Wheaton Precious Metals-Aktie Deutschland:

SII



NYSE-Symbol Wheaton Precious Metals-Aktie:

WPM



Kurzprofil Wheaton Precious Metals Corp.:



Wheaton Precious Metals Corp. (ISIN: CA9628791027, WKN: A2DRBP, Ticker-Symbol: SII, NYSE-Symbol: WPM) (früher Silver Wheaton Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Silberminen-Unternehmen. 2004 erfolgte die Gründung des Konzerns. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver. Wheaton Precious Metals besitzt keine eigenen Minen, hat aber Verträge zur Ausbeutung der Lagerstätten mit den Eigentümern geschlossen. In dieser Form hat sich Wheaton Precious Metals als weltweit größtes Unternehmen etabliert. (26.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wheaton Precious Metals-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Silberminenbetreibers Wheaton Precious Metals Corp. (ISIN: CA9628791027, WKN: A2DRBP, Ticker-Symbol: SII, NYSE-Symbol: WPM) charttechnisch unter die Lupe.Der Monatsultimo - und damit der Halbjahreswechsel - rücke mit großen Schritten näher. Diese nüchterne Feststellung sei deshalb so wichtig, weil die Aktie von Wheaton Precious Metals per Halbjahresultimo möglicherweise eine wichtige Weichenstellung vornehme. So würden die letzten vier 6-Monats-Kerzen relativ deckungsgleiche Hochs aufweisen, die nun überwunden worden seien. Auf Monatsbasis werde das jüngste "Hammer"-Umkehrmuster durch die weiße Kerze im Juni bestätigt. Gleichzeitig lege der Goldminentitel derzeit den langfristigen Baissetrend seit April 2011 (akt. bei 22,87 USD) zu den Akten. Zusammen mit den Hochpunkten von 2017 und 2018 (rund 23 USD) entstehe auf diesem Niveau ein markantes Widerstandskreuz. Dank des erfolgreichen Ausbruchs könnten Anleger nun von einer neuen Aufwärtsdynamik ausgehen. Die horizontalen Barrieren bei rund 30 EUR würden dabei die nächste markante Widerstandszone definieren. Oberhalb dieser Schlüsselzone wäre darüber hinaus ein langfristiger Boden vervollständigt.Um die vielversprechende Ausbruchssituation nicht leichtfertig zu verspielen, gilt es in Zukunft nicht mehr in den alten Abwärtstrend seit 2011 zurückzufallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 26.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:21,71 EUR -0,62% (26.06.2019, 09:06)