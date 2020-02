Abbildung 1: Die neuen Regulierungsüberlegungen im Sportwettenbereich könnten für die Unternehmen der Branche teuer werden. Bildquelle: qimono / Pixabay.com

Wie soll die Regulierung genau aussehen?

Einzahlungslimit: Wettfreunde sollen sich nicht übernehmen

Wer künftig bei einem in Deutschland lizensierten Anbieter wetten möchte, darf nicht mehr als 1.000 Euro pro Monat an Einzahlungen leisten. Dies soll suchtgefährdete Tippfreunde davor schützen, sich in den Ruin zu stürzen. Gewinne werden auf dieses Einzahlungslimit laut der aktuellen Planung allerdings nicht angerechnet.



Werbeeinschränkung: Nur zu bestimmten Zeiten

Darüber hinaus enthielt die Einigung den Vorschlag, ein Werbeverbot für Wettanbieter und Online-Casinos einzuführen. Die Unternehmen dürfen dafür künftig zwischen 6 und 23 Uhr nicht mehr werben.



Live-Wetten: Empfindliche Einschränkungen

Zudem sind große Einschnitte bei den Live-Wetten geplant. Gerade hier ist die Nachfrage in den letzten Jahren jedoch erheblich gestiegen. Wie genau die Einschränkungen aussehen, ist bislang noch nicht bekannt. Allerdings soll es künftig beispielsweise nicht mehr möglich sein, sich gleichzeitig bei mehreren Anbietern gleichzeitig einzuloggen und die Quoten für Live-Wetten zu vergleichen.



Sperrdatei: Suchtprävention soll verstärkt werden

Ein weiterer Punkt sieht eine Sperrdatei vor, in der alle Zocker mit einer Selbst- oder Fremdsperre erfasst werden. So kann eine neu geschaffene Glücksspielbehörde verhindern, dass sich der Spieler einfach bei einem anderen Glücksspiel-Anbieter wieder anmeldet.

Was bedeutet das für Branche?

Begrenzung der Live-Wetten

Die Begrenzung der Live-Wetten bedeutet für die Anbieter laut eigener Aussage eine hohe Einbuße, weil gerade diese Wettform sich als besonders beliebt herausgestellt hat. Somit könnten die Umsätze der Branche durchaus geschmälert werden.



Begrenzung der Wetteinsätze

Auch wenn 1.000 Euro Einzahlungsmit pro Monat und Kunde keine niedrige Zahl ausmachen, ergeben sich auch daraus eventuell Umsatzeinbußen für die Branche. Aus Sicht eines Investors ebenfalls keine sonderlich gute Nachricht.

Umstrukturierungen in der Branche als Chance und Gefahr

