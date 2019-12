Die Aktien der Glücksspielunternehmen fallen nach Bekanntgabe des Limits von 2 £ pro Einsatz

Der Sektor selbst ist trotz der regulatorischen Schwierigkeiten im Vereinigten Königreich optimistisch. William Hill zum Beispiel hat trotz starker Abhängigkeit von FOBTs, weiterhin ehrgeizige Gewinnziele für die nächsten vier bis fünf Jahre. Der allgemeine Optimismus basiert auf zwei Imperativen. Erstens weiß die Branche, dass immer mehr Menschen per Fernzugriff wetten werden, sei es im Internet oder auf ihren Mobiltelefonen, und es gibt Wettmärkte auf der ganzen Welt, in denen das Fernglücksspiel kaum durchdrungen ist. Zweitens muss das Geschäft durch geografische Diversifizierung ausgeglichen werden, um erhebliche regulatorische Hindernisse zu vermeiden. Diese überlappenden Strategien bieten einen erheblichen Spielraum für die Erschließung neuer Einnahmen.



Sollte in Deutschland ein neues Gesetz zur Regulierung von Online-Glücksspiel eingeführt werden, das zum Beispiel Limits von 5 € vorzieht, würde dies von einem Großteil der Bevölkerung begrüßt werden, laut einer Umfrage. Viele Casinos würden die Einzahlungen auf eine 5 Euro Mindesteinzahlung senken und nicht bei 10 Euro oder 20 Euro belassen, wie es zurzeit oft der Fall ist.



Bekämpfung einer Krise der öffentlichen Gesundheit

Es hat immer Spielsüchtige gegeben. Noch in den 1970er Jahren gelangte die Royal Commission von Rothschild zu dem Schluss, dass ein gewisser Bevormundungseffekt "wünschenswert" sei, und ärgerte sich darüber, dass "Hausfrauen während ihres morgendlichen Einkaufs auf der Hauptstraße in Bingo-Einrichtungen gezogen wurden".



Aber das war ein analoges Zeitalter, in dem das Wetten auf ein paar etwas gedrungene Geschäfte beschränkt war und hauptsächlich für eine Bevölkerung galt, die in finanziellen Problemen war. Viele der Einwohner wurden zu einer Zeit erwachsen, in der die Glücksspielbranche nicht nur digital wurde, sondern immer raffinierter über den Verkauf ihrer Waren nachdachte. Ab 1999 tauchten in den Buchhandlungen leistungsstarke neue Maschinen auf. FOBTs ermöglichten es den Spielern, große Summen - bis zu 100 £ bei einem einzigen Spin - auf Spiele zu setzen, die feste Quoten boten und einen festgelegten Anteil der Einnahmen als Gewinn auszahlten. Das Beste von allem war, dass sie superschnell waren. Spin nach Spin, innerhalb von Sekunden, trug dazu bei, einen tranceähnlichen Zustand herbeizuführen.



In den Medien als "Crack und Kokain des Glücksspiels" stigmatisiert, waren FOBTs kürzlich Gegenstand einer hochkarätigen öffentlichen Kampagne, in der eine drastische Reduzierung des maximalen Einzeleinsatzes gefordert wurde, weil sie eine Spielsucht nähren. Nach einem heftig umkämpften Kampf gelang es Aktivisten, diesen Betrag im vergangenen Jahr auf nur 2 £ zu senken - ein Urteil, das von Anti-Glücksspiel-Aktivisten als Meilenstein angesehen wird. Das neue Maximum trat im April dieses Jahres in Kraft.



Wettterminals mit festen Quoten

Diese Kampagne stand im Zusammenhang mit der Kampagne für faireres Glücksspiel, die sich nicht auf die Glücksspielbranche konzentrierte, sondern auf die Menschen, die dazu neigen, Wetten abzugeben. Neben diesen beiden Kampagnen gibt es auch lokale Kampagnen, die versuchen, den Einfluss von FOBTs in lokalen Gemeinschaften zu begrenzen.



Der Wunsch, den Einsatzbetrag zu senken, führte im Oktober 2017 zu einer Ankündigung der Regierung, den Betrag, den Spieler auf einmal für ein FOBT ausgeben könnten, zu beschränken. Dies umfasste eine dreimonatige Konsultation, in der versucht wurde, die bestmögliche Vorgehensweise zu finden. Die Optionen, die sie in Betracht zogen, umfassten die Senkung des Einsatzbetrags von 100 £ auf einen von 50 £, 30 £, 20 £ oder 2 £. Dies war nicht genug für einige, die die Regierung sofort kritisierten, weil sie nicht fester davon überzeugt waren, dass 2 £ der richtige Einsatzbetrag für die Zukunft ist.



Ein Teil des Problems, das die Regierung hatte, war, dass die Glücksspielbranche die Idee, den Einsatz sogar nur geringfügig zu senken, entschieden ablehnte. Sie bemühten sich nach Kräften, das finanzielle Wohlergehen der Regierung zu fördern, und wiesen darauf hin, dass FOBTs im Jahr 2016 allein rund 400 Mio. GBP an Steuern einbrachten. Sie behaupten auch, dass wenn sich der Einsatz auf 2 £ verringern würde, dies dazu führen könnte, dass Wettbüros geschlossen werden müssen und Unternehmen sich die Gemeinkosten ohne diese Einnahmequelle nicht leisten können. Das wiederum könnte dazu führen, dass landesweit bis zu 20.000 Arbeitsplätze verloren gehen.



Fazit

Mittlerweile wurde das Wettlimit in Großbritannien auf 2 £ gesenkt und man kann schon erkennen, dass die Online Branche einen Zuwachs daraus errungen hat. Spieler gehen jetzt eher online und geben Wetten über Mobilgeräte ab, um in internationalen Online Casinos ohne Minimum wetten zu können. In Deutschland muss erst das Glücksspiel auf allen Fronten legalisiert werden, bevor es ein Einsatzlimit geben kann. Aber sicher passiert das bald und dann ist auch mit einem Limit zu rechnen. (18.12.2019/ac/a/m)









