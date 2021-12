Paris (www.aktiencheck.de) - Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) macht aktuell alle glücklich: Überzeugte Gold-Bullen sehen das Edelmetall auf einem soliden Niveau, ohne die Gefahr eines Kursrutsches, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Und diejenigen, die Gold zuletzt links liegen gelassen hätten, müssten sich angesichts der ernüchternden Performance nicht grämen. Doch es gebe gute Gründe, die Lethargie rund um Gold zu durchbrechen und sich mit der ältesten Währung der Welt auseinanderzusetzen. Zwar reagiere das Edelmetall bislang kaum auf die weltweit inflationären Tendenzen, doch habe die Teuerung inzwischen eine Dynamik erreicht, die losgelöst von Basiseffekten durchaus als besorgniserregend zu bezeichnen sei.



Immer mehr Analysten sähen den Preis des Edelmetalls 2022 wohl auch deswegen eher bei 2.000 Dollar als bei 1.800 Dollar. Das aktuelle Niveau könnte sich als langfristiger Boden bewähren. Komme es im Zuge der sich verändernden Notenbank-Politiken - allen voran in den USA - zu Verwerfungen am Markt, dürfte Gold auch kurzfristig wieder in den Fokus rücken. Die aktuell geringe Attraktivität könnte dann für neue Impulse sorgen und einen neuen Aufwärtstrend begünstigen. Zwar könnten steigende Zinsen in den USA Gold relativ zum Greenback unattraktiver machen, doch dürfte dieser viel zitierte Effekt in den Hintergrund treten, sobald eine krisenhafte Situation Gold Fahrt aufnehmen lasse. Das Edelmetall bleibe eine Krisenversicherung, und als solche könnten Anleger das Edelmetall auch allokieren. Kurzfristig mögen wohl keine allzu kräftigen Impulse bevorstehen, doch könnte die Marke von 2.000 Dollar schon bald näher kommen, so die Analysten der BNP Paribas. (17.12.2021/ac/a/m)



