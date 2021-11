FrankfurtParis (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX sich seit Anfang Oktober stark entwickelt hatte, zeigte Deutschlands wichtigster Aktienindex im Verlauf der Woche Schwäche und fiel unter die Marke von 16.000 Punkten, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Zum Wochenende hin sei das Bild sogar noch düsterer geworden, am Freitagmorgen sei dann auch die Marke von 15.500 gefallen. Kleine Anzeichen von Stärke seien damit sofort wieder im Keim erstickt worden. Dazu passe, dass sich der Optimismus der Anleger gerade grundsätzlich ziemlich in Grenzen halte: In dieser Woche habe das Handelsblatt eine Sentiment-Analyse veröffentlicht, die zeige, dass die meisten Anleger mit Blick auf die nächsten Monate eher eine Seitwärtstendenz erwarten würden. Allerdings gelte in einem solchen Umfeld: Sei die Stimmungslage derart unklar, weise das auf geringe Investitionsquoten - und das deute somit durchaus auf Nachholpotenzial hin.Bereits der erneute Sprung über die Marke von 16.000 Zählern dürfte einige dieser Unentschlossenen zu Käufern machen - und den DAX somit weiter nach oben schieben. Dabei stehe es um die Konjunkturdaten gar nicht so rosig: Der erneute Corona-Schock in Deutschland habe die Konsumlaune in Form des GfK-Konsumklimas gedrückt. Zwar sollte ein inflationäres Umfeld eher dazu verleiten, das Geld auszugeben, doch würden Experten aktuell wieder ein Ansteigen der Sparquote sehen. Das müsse Anleger aber nicht verunsichern - schließlich habe das vergangene Jahr gezeigt, dass die coronabedingte Sparquote von heute schnell zum Konsum von morgen werden könne. Der DAX bleibe im Fahrwasser des Gesamtmarkts aussichtsreich. (26.11.2021/ac/a/m)