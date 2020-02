Über die langfristigen Argumente hinaus scheinen Strategien für hohe Dividenden aber besonders im gegenwärtigen makroökonomischen Umfeld geeignet zu sein, so Martijn Rozemuller, Europachef von VanEck, weiter.



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Martijn Rozemuller, Europachef bei VanEck, schreibt, warum sich Aktien im aktuellen Niedrigzinsumfeld als alternative Ertragsquelle für Anleger lohnen und aus welchen Gründen Strategien für hohe Dividenden attraktiv sind.Im aktuellen Niedrigzinsumfeld würden sich die Anleger zunehmend Aktien als alternativer Ertragsquelle zuwenden. An den heutigen Märkten erscheinen Strategien für hohe Dividenden aus vielen Gründen attraktiv, so Martijn Rozemuller, Europachef von VanEck, weiter. John D. Rockefeller, der weltweit erste Milliardär und renommierte Philanthrop, habe erwähnt, welche Freude ihm die Dividenden von Standard Oil bereiten würden. Damit habe er sich indirekt auch für Unternehmen mit hohen Dividendenzahlungen ausgesprochen. Diese Aktien würden ihre Anleger nicht nur durch attraktive Erträge belohnen. Auch ihre sonstigen Qualitäten könnten zu überdurchschnittlichen Gesamtrenditen führen. In der Vergangenheit hätten Aktien mit höheren Dividenden sowohl bessere Renditen als auch niedrigere Risiken aufgewiesen.Ein Grund für die besseren Risiko-Rendite-Eigenschaften von Aktien mit hohen Dividenden sei die Tatsache, dass eine hohe Dividendenausschüttung das Management diszipliniere. Falls Unternehmen ein zu hoher freier Cashflow zur Verfügung stehe, könnten Manager verleitet sein, wertzerstörende Projekte zu beginnen oder übertriebene Gehälter sowie Vergünstigungen zu zahlen. Ebenfalls sollte berücksichtigt werden, dass Dividenden langfristig die treibende Kraft für Aktienrenditen seien. Was die Performance des S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) der USA jeweils mit und ohne Dividenden anbetreffe, übertreffe die Performance mit Dividenden diejenige ohne Dividenden im Laufe der Zeit deutlich. Nur wenige Unternehmen seien in der Lage gewesen, ausschließlich durch Kurssteigerungen eine überdurchschnittliche langfristige Rendite zu erzielen.