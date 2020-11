Die Erfahrung zeige, dass sich eine Entwicklung beschleunige, wenn die Durchdringung einer neuen Technologie ein Niveau von etwa 15% erreiche. Denn wenn erste Anwender erst einmal bewiesen hätten, dass die Technologie funktioniere, beginne der Massenmarkt zu folgen. Für das Jahr 2020 werde prognostiziert, dass öffentliche Cloud-Dienste etwas mehr als 8% der weltweiten IT-Ausgaben erreichen würden, bei einem Gesamtmarkt für Unternehmens-IT von 3,5 Billionen US-Dollar - und die Experten würden davon ausgehen, dass man in nicht allzu ferner Zukunft einen Wendepunkt in der Nachfrage nach diesen Diensten sehen könnte.



Die Dauerhaftigkeit der Nachfrage hänge von den jeweiligen Geschäftsmodellen ab, wobei man gerade erst am Anfang dessen stehe, wie die Technologieunternehmen in die Gesamtwirtschaft eindringen würden. Mit anderen Worten, die großen Akteure würden in einem Markt, der sich beschleunigen werde, immer größer.



Von diesem längerfristigen Wachstumstrend könnten auch Unternehmen profitieren, die Dienstleistungen rund um die Sicherung von Websites und die Verwaltung von Verkehrsströmen anböten, wie etwa Cybersicherheitsunternehmen. Doch die Unternehmen mit den höchsten Multiplikatoren seien in der Regel die wachstumsstarken Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen, wobei der Softwaresektor als Ganzes trotz der starken Aktienkursentwicklung der SaaS-Unternehmen - aufgrund der stärkeren Gewinnentwicklung - in diesem Jahr im Vergleich zum breiteren Markt keinen Anstieg der Bewertungen erlebt habe. Die Unternehmen würden meist Abonnementmodelle betreiben und daher über sehr stabile, vorhersehbare und wachsende Cashflows verfügen.



Insofern würden die Bewertungen für diese Unternehmen weniger alarmierend aussehen, zumal wenn man sich vergegenwärtige, dass der Rückgang der US-Zinsen mit der gestiegenen Bereitschaft der Investoren zusammengefallen sei, steigende Gewinnmultiplikatoren für als attraktiv geltende Wachstumsunternehmen zu zahlen.



Angesichts des Umfelds, in dem die Zinsen auf lange Sicht niedrig bleiben würden, der Anteil der Investitionen steige und die Innovation durch die Einführung von Technologien der nächsten Generation beschleunigt werde, würden die Experten glauben, dass die Aussichten für den Sektor in den kommenden Jahren gesund bleiben würden. (13.11.2020/ac/a/m)





Boston (www.aktiencheck.de) - Die beeindruckende Performance des Technologiesektors und die zunehmende Konzentration in den Indices hat zu Befürchtungen geführt, dass sich aufgrund überhöhter Bewertungen eine Blase gebildet hat, die zu platzen droht, so Matthew Ward, Investment Manager, Global Equities - Technology bei Barings.Nach Ansicht der Experten seien solche Befürchtungen nicht gerechtfertigt, und sie würden glauben, dass die Aussichten für den Technologiesektor weiterhin gesund seien.Vielmehr entwickle sich der Technologiesektor unbestreitbar zu einem der Spitzenreiter, die aus der gegenwärtigen Krise herauskommen würden. Die einfachste Erklärung für die zunehmende Dominanz des Sektors sei der Umstand, dass im Jahr 2020 die Auswirkungen von COVID-19 und die anschließenden rezessiven Auswirkungen auf bestimmte Marktsektoren zu einer Underperformance der Finanz- und Energiesektoren sowie vieler kleinerer Unternehmen geführt hätten, was die Indexgewichtungen viel stärker in Richtung der Technologie- und Internetunternehmen mit größerer Marktkapitalisierung verschoben habe.