Die politische Komponente des Impfstoffs sei nicht zu unterschätzen. Während Länder in Asien, Afrika und Südamerika bereits Zusagen für chinesische und russische Impfstoffe erhalten würden, werde im Gegenzug die Durchführung von Versuchsreihen, demonstrative Dankbarkeit, außenpolitischer Einfluss und vor allem ein einwandfreier Leumund für ihren Impfstoff gefordert, den ein allein in China oder Russland getestetes Vakzin nicht erhalten könnte. Die ersten Erfolge des Westens würden auf einer völlig neuen Impfstoffart beruhen, den mRNA-Impfstoffen, bei denen vom Körper selbst zunächst das Virus-antigen und in der Folge die Immunantwort erzeugt werde.



Zahlreiche europäische und amerikanische Hersteller hätten in bedeutendem Umfang Fördergelder erhalten. BioNTech/Pfizer sowie Moderna hätten im November Ergebnisse berichtet, die auf eine über 90-prozentige Effektivität schließen lassen würden. Beide Hersteller hätten noch im selben Monat einen Antrag auf Notfallzulassung bei den europäischen und amerikanischen Arzneimittelbehörden EMA und FDA gestellt. Eine Zulassung noch in diesem Jahr gelte als wahrscheinlich. Zwar hätten sich bereits im Sommer viele Staaten Impfstoffkontingente beider Hersteller gesichert, dennoch werde kein Produzent alleine in der Lage sein, den globalen Bedarf zu befriedigen.



BioNTech/Pfizer würden ihre Lieferkapazität auf ca. 1,3 Mrd. Dosen bis Ende 2021 schätzen, hätten jedoch kürzlich über Probleme in der Lieferkette berichtet. Moderna gebe an, jährlich zur Produktion von ca. 500 Mio. Einheiten in der Lage zu sein. Da zwei Impfstoffdosen für eine Immunisierung erforderlich seien, werde die Kapazität beider Hersteller bis Ende 2021 für die Impfung von knapp einer Milliarde Menschen reichen. Folglich wäre ein positives Zulassungsergebnis des Impfstoffkandidaten von AstraZeneca eminent wichtig, da das Unternehmen angebe, bis Ende 2021 bis zu 3 Mrd. Impfstoffdosen fertigen zu können. AstraZeneca verwendee mit einem Vektorimpfstoff einen Vakzin-Typus, der bereits seit vielen Jahren gegen verschieden Krankheiten wie z.B. Ebola zum Einsatz komme.



Für eine schnelle Durchimpfung der gesamten Weltbevölkerung werde zeitnah nicht genügend Impfstoff und Personal zu dessen Verabreichung zur Verfügung stehen. Aktuelle Schätzungen würden darauf hindeuten, dass bis Ende 2021 Vakzin für rund 30-50% der Weltbevölkerung vorhanden sein werde, wovon sich die EU, und eine Handvoll Staaten bereits den Großteil gesichert hätten. Von den drei genannten Kandidaten würden 2021 im Erfolgsfall etwa 860 Mio. Dosen an die EU-Staaten geliefert, womit jeder EU-Europäer im Verlaufe des kommenden Jahres geimpft werden könnte. Einkommensschwache Nationen müssten sich auf Zuteilungen aus der COVAX-Initiative der Weltgesundheitsorganisation WHO und den Impfstoff- und Forscherallianzen CEPI und Gavi verlassen, die insgesamt 2 Mrd. Einheiten in unterprivilegierten Ländern verteilen wolle.



Auch unter Berücksichtigung russischer und chinesischer Impfstofflieferungen werde eine weltweite Durchimpfung frühestens 2023 erreichbar sein. Dabei müsse stets damit gerechnet werden, dass Impfstoffprojekte bis zur Erteilung einer Notfallzulassung und sogar danach noch scheitern könnten. Fraglich sei auch, ob Virusmutationen (wie jüngst in Dänemark beobachtet) die Wirkung der Impfstoffe beeinträchtigen könnten. Bisherige Forschungsergebnisse bei aktuellen Virusvarianten würden erfreulicherweise nicht auf eine verminderte Wirksamkeit hindeuten.



Mit der baldigen Verfügbarkeit beginne auch die Planung von Logistik und Verteilungsgrundsätzen. BioNTech habe zwar gemeldet, dass ihr Impfstoff bei -70 Grad gekühlt werden müsse, aber in Trockeneisboxen bis zu 30 Tage und in handelsüblichen Kühlschränken bis zu 5 Tage gelagert werden könne. Gemäß Herstellerangaben solle der Impfstoff von Moderna bei Kühlschranktemperaturen 30 Tage und AstraZenecas Kandidat sogar bis zu 6 Monate haltbar sein. Zur Verabreichung sollten in Deutschland Messehallen und öffentliche Gebäude in etwa 450 Impfzentren umfunktioniert werden sowie mobile Teams z.B. in Pflegeheimen eingesetzt werden. Da initial zu wenig Impfstoff und geschultes Personal zur Verfügung stehen werde, werde man sich zunächst aber auf wichtige Berufs- sowie Risikogruppen konzentrieren müssen. Massenimpfungen für jedermann, die es für eine nachhaltige Eindämmung des Infektionsgeschehens bräuchte, seien in der Bundesrepublik erst im späten Frühjahr bzw. Sommer zu erwarten.



Nach WHO-Meinung sei eine Durchimpfungsrate von über 60% nötig, damit sich das Virus nicht mehr verbreiten könne und eine sog. Herdenimmunität erreicht werde. Zudem könne noch nicht ausgeschlossen werden, dass auch geimpfte Menschen das Virus weitertragen würden und eine Impfung jedes Jahr aufgefrischt werden müsse. Eine derartige Durchimpfung sei vor Herbst 2021 in Deutschland und Europa nicht erreichbar. Die Bundesregierung wolle zwar auf einen Impfzwang für die Gesamtbevölkerung verzichten, eine hohe Impfbereitschaft sei jedoch unabdingbar. Möglich sei, dass bestimmte Berufsgruppen z.B. Pflegekräfte für die Berufsausübung zur Impfung verpflichtet würden. Auch eine indirekte Impfplicht z.B. bei der Einreise in bestimmte Länder oder als Bedingung einiger Airlines sei denkbar.



Im Rahmen einer Umfrage von Infratest dimap hätten rund 70% der deutschen Bevölkerung angegeben, trotz des beschleunigten Zulassungsverfahrens wahrscheinlich zu einer Impfung bereit zu sein. Unter günstigen Annahmen (best case) wäre damit eine spürbare Normalisierung der Situation frühestens ab Mitte 2021 vorstellbar. Die skizzierten zahlreichen Unwägbarkeiten könnten diesen Zeitplan jedoch gefährden. (14.12.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Entwicklung eines Impfstoffs ist für die nachhaltige Eindämmung des Covid-19-Infektionsgeschehens unabdingbar, so die Analysten der Nord LB.Gewöhnlich sei die Suche nach einem Vakzin kein Sprint, sondern ein Marathonlauf, bei dem von der Erforschung bis zur Zulassung nicht selten mehr als zehn Jahre vergehen würden. Der Grund dafür liege in den hohen Anforderungen, denen Arzneimittel und insbesondere Impfstoffe gerecht werden müssten, da diese in kurzer Zeit eine große Zahl gesunder Menschen erreichen würden. Die Impfstoffentwicklung lasse sich in präklinische und klinische Phasen unterteilen. Zunächst würden Molekülkandidaten identifiziert, deren Labordaten auf Wirksamkeit hindeuten würden.Im Anschluss würden in Tierversuchen Informationen zur Verträglichkeit und Wirksamkeit im lebenden Organismus erhoben. Bei erfolgreichen Resultaten könne mit der klinischen Erprobung am Menschen begonnen werden. In kleinen Gruppen werde die Sicherheit des Impfstoffes überprüft (Phase I), bevor dieser an größeren Probandenreihen auf Wirksamkeit getestet werden könne (Phase II). Im Normalfall würden ohne gravierende Zwischenfälle nun Phase-III-Langzeitstudien mit mehreren Tausend Probanden beginnen, in denen Nebenwirkungen über einen Zeitraum von mehreren Jahren untersucht würden.Innerhalb von weniger als einem Jahr nach Entdeckung des SARS-CoV-2 Virus bereits die Zulassung von Impfstoffkandidaten zu prüfen, sei eine Errungenschaft, der zwar eine beispiellose weltweite Kraftanstrengung, aber auch eine Abkürzung des beschriebenen regulären Prozesses zugrunde liege. Ein großer Vorteil sei dabei die schnelle Sequenzierung des Virusgenoms gewesen. Bereits am 10. Januar 2020 und damit kurz nach seiner offiziellen Entdeckung habe das vollständige Genom in der GISAID-Datenbank für Wissenschaftler aus der ganzen Welt zur Verfügung gestanden und ein globales Rennen habe begonnen. Die Forscher hätten dabei mehrere Phasen der Entwicklung parallel ablaufen lassen. Impfstoffkandidaten seien vielfach bereits zu Beginn an mehreren Hundert Menschen getestet worden, wodurch initial eine größere Zahl von Probanden möglichen Nebenwirkungen ausgesetzt worden sei.Laut WHO würden sich weltweit mehr als 50 Impfstoffkandidaten in der klinischen Erprobung befinden, wobei sich die Wirkungsweise in verschiedene Typen unterteilen lasse. Sog. virale Vektorimpfstoffe würden harmlose Viren nutzen, die sog. "Vektoren", die jedoch einige Moleküle des SARS-CoV-2 Virus tragen und damit eine Immunantwort auslösen würden. Vakzinkandidaten von Can-SinoBio aus China und vom Gamaleya Research Institute aus Russland würden dieses Prinzip nutzen und hätten bereits lokale Notfallzulassungen erhalten. Dortige Behörden würden zwar über gute Resultate berichten, es lägen jedoch keine Studien vor, die den Peer-Review-Prozess durchlaufen hätten. Bei anderen Impfstoffkandidaten würden Virusproteine genutzt, um eine Immunreaktion auszulösen. Auch werde an klassischen Totimpfstoffen wie von der chinesischen Sinovac Biotech oder der staatlichen Sinopharm geforscht.