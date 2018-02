Robert Greil, Chefstratege bei Merck Finck Privatbankiers, sehe den Euro weiter steigen. "Im Laufe des vergangenen Jahres hat die US-Währung rund 14 Prozent gegenüber dem Euro abgegeben - und dürfte in sechs Monaten etwa wie heute bei 1,25 stehen, auf Sicht von zwölf Monaten aber weiter an Boden verlieren", so Greil. Die Beendigung der quantitativen Lockerung durch die Europäische Zentralbank zum einen und die Stärke des weltweiten Wachstums zum anderen dürften den Euro gegenüber dem US-Dollar bei gleichzeitig immer stärker wachsender US-Verschuldung mittelfristig nach oben treiben. "Das mit der Steuerreform wachsende US-Haushaltsdefizit dürfte immer mehr zum Thema an den Devisenmärkten - und auch an den Rentenmärkten - werden. Dies insbesondere, wenn sich das spätzyklische Wachstum der US-Wirtschaft abschwächt."



Auch Oliver Heidecker, Vorstand der AMF Capital AG, erwarte einen stärkeren Dollar. "Fundamental sehen wir den Dollar mit klarer Tendenz in Richtung Parität zum Euro", so Heidecker. Weder die aktuelle Zinsdifferenz noch große Kapitalströme würden aktuell für eine Eurostärke sprechen. Es handle sich vielmehr um eine - von der Trump-Regierung nicht ungern gesehene - US-Dollar-Schwäche. Die konjunkturellen Aussichten und die zu erwartenden Zinserhöhungen in den USA würden für eine Aufwertung des US-Dollars sprechen. Kurzfristige Nervosität auf dem Währungsmarkt könne aufgrund der steigenden Staatsverschuldung in den USA nach einer Zinserhöhung nicht ausgeschlossen werden. "Nach oben ist der Euro ohnehin gedeckelt, da die EZB den konjunkturellen Aufschwung in Europa nicht durch eine zu starke Währung gefährden will."



Steigende Inflation



Die Inflationsaussichten würden die Experten fast einheitlich beurteilen: "Steigt die Inflation in den USA nachhaltig, wird dies die Welt, wie wir sie kennen - das "New Normal" - abrupt und schmerzvoll beenden", so Picenoni. Und das sei nicht unwahrscheinlich: "Der schwache Dollar importiert derzeit Inflation, Handelsstreitigkeiten, wie Trump sie anzettelt, wirken ebenfalls preistreibend." Dazu komme eine Refinanzierungswelle bei Unternehmensanleihen: Zwischen 2019 und 2021 würden rund 43 Prozent des Gesamtmarktes, Anleihen im Wert von rund 11 Billionen Dollar, fällig. "Und die Kreditmärkte sind in der aktuellen Situation extrem empfindlich", so Picenoni.



Aus Sicht von Robert Greil hätten möglicherweise, wie schon im Januar weit stärker als erwartet, anziehende Stundenlöhne in den USA zusammen mit Hinweisen der FED, der Inflationstrend gehe in Richtung zwei Prozent, zu wachsenden Bedenken vor schnelleren Leitzinserhöhungen sowie schneller steigenden Renditen an den Anleihemärkten geführt. "Ein signifikant anziehender Inflationstrend ist 2018 zwar alles andere als sicher, aber wir sollten insbesondere im zweiten Halbjahr auf Überraschungen gefasst sein. Ein überraschend stärkerer Anstieg der Inflation könnte das Szenario auslösen, das Fondsmanager und andere Akteure auf der ganzen Welt derzeit am meisten fürchten: einen Crash am Anleihenmarkt", so Greil.



John Bilton von J.P. Morgan Asset Management sehe die Inflation in den USA dauerhaft etwa 0,8 Prozentpunkte über der der meisten Handelspartner. Auch dies sorge für eine Abschwächung des Dollar.



Carsten Gerlinger von Moventum meine, dass eine weiter steigende Inflation in den USA die US-Notenbank dazu veranlassen könnte, aggressiver an der Zinsschraube nach oben zu drehen. Das würde zum einen die Refinanzierung für Staat und auch für Unternehmen verteuern, zum anderen aber auch die Attraktivität der Aktienanlage mindern. "Die Rendite selbst kurzlaufender US-Staatsanleihen liegt mittlerweile leicht über der Höhe der Dividendenrendite des S&P 500", so Gerlinger.



Für Oliver Heidecker spiele die Inflation auf beiden Seiten des Atlantiks eine Rolle: Die FED habe bereits Signale gegeben, dass sie durch weitere Zinsschritte einer Überhitzung der Wirtschaft und der Inflation in den USA vorbeugen werde. Die Zinspolitik der EZB fokussiere sich mehr auf eine Stabilitätspolitik und habe vor allem die Zinskosten und Staatsverschuldung der Mitgliedsstaaten im Blick: die Risiken für eine steigende Inflation in Europa seien somit deutlich grösser.



Risiken im Blick behalten



Wie aber auf die Währungsunsicherheiten reagieren? Hier seien sich die Experten zumindest einig, dass Diversifikation eine wichtige Rolle spiele: Für Privatanleger seien Währungen ein komplett unterschätztes Risiko, so Picenoni. "Performances von Indices, Rohstoffen oder auch Managern werden oftmals in verschiedensten Währungen wild miteinander verglichen. So hat der S&P in Dollar 2017 fast 20 Prozent zugelegt. Im für europäische Anleger wichtigeren Euro gerechnet waren es aber unter 5 Prozent", so Picenoni. Währungsrisiken sollten deshalb durchaus bewusst gemanagt werden. Ganz grundsätzlich gelte aber, dass auch im Währungsbereich Diversifizierung wichtig sei, genauso wie eine langfristige Perspektive.



Wegen Währungsrisiken aber auf Anlagen außerhalb des Euroraumes zu verzichten, halte Gerlinger für keine gute Idee: "Der Verzicht auf Währungsrisiken bedeutet auch Verzicht auf Performancechancen. Für den Privatanleger ist es sinnvoller, das Risiko so zu begrenzen, dass er mit den Schwankungen im Rahmen seiner Risikofreudigkeit zufrieden ist", so Gerlinger.



Für Privatanleger sei Diversifizierung wichtig, meine Oliver Heidecker. "Ich würde den US-Dollar aber eher als Chance denn als Risiko betrachten. Der Effekt der US-Steuerreform und des Infrastrukturprogramms auf die Wirtschaft sind dabei entscheidend. Wenn beide Maßnahmen den Wirtschaftszyklus der USA deutlich verlängern, taugt die steigende Staatsverschuldung in den USA nicht mehr als alleiniges Argument für einen schwachen US-Dollar gegenüber dem Euro mit steigender Inflation. Dann lohnt es sich, in Dollar beziehungsweise im Dollarraum zu investieren." (20.02.2018/ac/a/m)





