Kurzprofil Weng Fine Art AG:



Die Weng Fine Art AG (ISIN: DE0005181606, WKN: 518160, Ticker-Symbol: WFT) (www.wengfineart.com) mit Konzerngesellschaften in Deutschland und der Schweiz ist ein führendes, international agierendes Kunsthandels- und Beratungsunternehmen. Die gründergeführte Gesellschaft vereint langjährige Expertise im Kunstmarkt mit wirtschaftlichem Know-how. Weitere Erfolgsfaktoren sind der große Bestand an Kunstwerken mit Schwerpunkt auf der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts sowie attraktive Finanzierungsmöglichkeiten. Ergänzend zum traditionellen Kunsthandel strebt das Unternehmen kurzfristig eine führende Rolle im Kunst E-Commerce an. Marktkenntnis, geringe Wettbewerbsintensität und der umfangreiche eigene Warenbestand werden dabei der WFA Online AG in diesem Segment zum Erfolg verhelfen. Die Aktien der Weng Fine Art AG notieren im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. (01.08.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Weng Fine Art-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Weng Fine Art AG (ISIN: DE0005181606, WKN: 518160, Ticker-Symbol: WFT) unter die Lupe.Gerade noch rechtzeitig hätten die Experten Mitte Juni dieses Jahres auf die Chancen bei der Weng Fine Art hingewiesen. Damals habe man die Aktie bei Kursen zwischen 9 und 9,50 Euro kaufen können. Aktuell würden die Anteilsscheine bereits 10,75 Euro kosten. Die Experten hätten die Anleger bereits dafür sensibilisiert, dass Weng Fine Art 275.000 Aktien im Eigenbestand halte und diese in 2018 noch platzieren werde. CEO Rüdiger K. Weng habe sich nunmehr dazu entschieden, einen Teil dieser Aktien zu verkaufen. 25.000 Aktien seien zu 10,45 Euro verkauft und weitere 25.000 Aktien sind zu 10,75 Euro veräußert worden. Aus dem Placement erziele Weng Fine Art einen Betrag von mehr als 0,5 Mio. Euro. Eine weitere Platzierung der eigenen Aktien würden die Experten erst bei deutlich höheren Kursen erwarten. Bisher habe die Börse die Aktie nämlich noch gar nicht richtig entdeckt. Das könnte sich im 2. Halbjahr massiv ändern.Anleger sollten bei der Weng Fine Art-Aktie investiert bleiben, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 01.08.2018)Börsenplätze Weng Fine Art-Aktie: