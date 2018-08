Aber auch in Europa würden die (nicht stattfindenden) Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU einem Pokerspiel gleichen. "Hier übt die EU maximalen Druck aus, während Theresa May versucht, einen Spagat zu vollziehen - mit einem "hart-weichen Brexit-Deal", der weder für die Brexit-Befürworter in Großbritannien noch für die EU akzeptabel ist", kommentiere Pichoud. Zugleich würden noch einige weitere Pokerspiele laufen: In der Türkei gehe es zwischen Erdogan und dem Devisenmarkt darum, ob die Zentralbank die Zinssätze anheben sollte. Und in Mexiko habe der gewählte Präsident Andrés Manue López Obrador die Anleger offenbar überzeugt, dass er nicht der marktfeindliche linksextreme Regierungschef ist, den viele gefürchtet hätten.



Während die Großen dieser Welt für Schlagzeilen sorgen würden, bleibe die Weltwirtschaft stabil. "Das Wachstum ist insgesamt nach wie vor passabel, die Inflation ist moderat, und mit Ausnahme der FED ist die Geldpolitik der anderen großen Zentralbanken eindeutig unterstützend", beruhige Fabrizio Quirighetti, CIO und Head of Multi-Asset bei SYZ.



Langfristig würden die Experten jedoch eine Abkühlung der weltweiten Konjunktur erwarten: "Die Indikatoren für das Wirtschaftswachstum in Europa und Japan enttäuschten die Erwartungen, die nach dem außerordentlich guten Jahr 2017 allerdings überhöht waren", fasse Quirighetti zusammen. Darüber hinaus habe sich die US-Renditekurve weiter abgeflacht und könne in den nächsten sechs bis zwölf Monaten umkippen. "Der größere Teil der US-Expansion liegt mittlerweile hinter uns. Deshalb wird in der Zukunft eine Rezession oder zumindest eine Abkühlung oder Stagnation des Wachstums eintreten." Für Maßnahmen sei es dem Multi-Asset-Experten Quirighetti zufolge jedoch noch zu früh.



Bedeutende Veränderungen habe es an den Anleihemärkten gegeben, wo die Bewertungen und die Preisdynamik sich angepasst hätten. "Insbesondere in Europa haben sich die Spreads ausgeweitet", betone Hartwig Kos, Vice CIO und Co-Head of Multi-Asset bei SYZ. So würden sich hochverzinsliche Anleihen aus Europa auf dem gleichen Niveau wie ihr US-Pendant befinden - seien jedoch hinsichtlich der Duration und der Qualität bessergestellt, da der Index für US-High-Yield-Anleihen zu über 10 Prozent aus relativ geringwertigen Energieemittenten bestehe.



"Ein großer Teil dieser Entwicklung war auf Bedenken über das Ende des Anleihekaufprogramms der Europäischen Zentralbank (EZB) und den daraus folgenden Rückzug der Privatanleger zurückzuführen", fasse Kos zusammen. "Da das Gespenst der großen Positionsauflösungen bei der EZB weiter Schlagzeilen machen dürfte, wird die negative Stimmung gegenüber der Anlageklasse vermutlich Bestand haben." Ein kompletter Rückzug aus der Anlageklasse sei aber keine angemessene Haltung: "Die Bewertungen haben sich erheblich verbessert und die Unternehmen sind in der Erwartung des geldpolitischen Richtungswechsels der EZB eindeutig bemüht, Schulden abzubauen", so Kos. (21.08.2018/ac/a/m)





Für Donald Trump sei dieses Spiel eine Möglichkeit, vor den Halbzeitwahlen Stärke und Härte zu zeigen, so Pichoud. "Er schlägt eine weitere Runde von Zöllen für chinesische Güter im Wert von 200 Milliarden US-Dollar vor und behauptet zugleich, dass er den freien Handel verteidige. Das Reich der Mitte hebt unterdessen die eigenen Zölle erst nach den USA an, bevorzugt Alternativen zu US-Importen und schaut unterdessen mit unschuldiger Miene zu, wie der Yuan gegenüber dem US-Dollar fällt."