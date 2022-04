Komplizierter werde es hingegen im Verarbeitenden Gewerbe. Westliche Autobauer wie Volkswagen, BMW, Tesla und GM hätten in und um Shanghai Joint Ventures mit chinesischen Unternehmen. Zunächst hätten einige von den Autoproduzenten versucht, die Produktion gemäß dem Closed-Loop System aufrechtzuerhalten. Dabei komme den Firmen entgegen, dass in vielen chinesischen Fabriken Arbeiter ohnehin auf dem Betriebsgelände leben würden. Menschen, die nicht auf dem Fabrikgelände leben würden, seien mit monetären Anreizen zum Bleiben animiert und in einigen Fällen aufgrund von Platzmangel unter katastrophalen Bedingungen zeitweise mit einer Matratze direkt in der Fertigungshalle untergebracht worden.



Einige Hersteller hätten ihre Produktion aufgrund der Schwierigkeiten unterbrechen müssen, andere seien erfolgreicher und würden weiterhin unter Einhaltung verschärfter Auflagen, beispielsweise wiederholte Tests und strikten Ausgangssperren produzieren. Der Shanghaier Hafen, mit einem Anteil von 10% am gesamten Handelsvolumen der größte Hafen Chinas, werde ebenfalls mithilfe des Closed-Loop Systems weitestgehend nach innen hin am Laufen gehalten.



Sorgen würden den Fabriken und Häfen die Logistik-Branche bereiten. Hier seien vor allem die LKW-Fahrer stark von den verschärften Corona-Maßnahmen der Regierung betroffen. Denn sie seien ein wichtiges Element im Transport von Teilen und Produkten innerhalb des Landes. Die LKW-Fahrer würden sich über Reisebeschränkungen, längere Wartezeiten an Checkpoints und häufige Corona-Tests beschweren. Dies führe unweigerlich zu höheren Transportzeiten und -kosten. Der Logistikriese Maersk habe bereits Ende März geschätzt, dass sich der LKW-Transport in und um Shanghai um 30% reduzieren werde. Die langen Wartezeiten für die Frachtschiffe am Shanghaier Hafen würden daher weniger durch geschlossene Häfen, sondern eher durch die Tatsache zustande kommen, dass Teile oder Produkte zum Teil nicht hergestellt würden oder verspätet eintreffen würden. Laut der Datenbank VesselsValues würden derzeit über 300 Schiffe vor dem Hafen Shanghais warten, um be- oder entladen zu werden. Die Zahl der wartenden Schiffe habe sich in den letzten drei Wochen verfünffacht und liege damit weit über den saisonal üblichen Staus an den Hafenterminals.



Die Folgen für die globalen Lieferketten dürften sich in den nächsten Wochen deutlich bemerkbar machen. Unmittelbar seien weiter steigende Preise für bestimmte Frachtrouten zu beobachten. Die Versuche seitens der Unternehmen, die Waren auf Häfen außerhalb Shanghais umzusteuern oder auf Schienen zu verlagern, würden die Lieferungen in vielen Fällen langsamer und teurer machen. Aber auch die Alternativen zum Seehafen seien vom Lockdown betroffen. Der Luftfrachtverkehr etwa sei am Shanghaier Flughafen Pudong praktisch zusammengebrochen: So seien dort im März nach Angaben des Flughafenbetreibers im Vergleich zum Vormonat nur 3% der Cargo-Kapazitäten erreicht worden.



Die ökonomischen Beeinträchtigungen durch Chinas Kampf gegen die Omikron-Variante würden die Weltwirtschaft zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt treffen. Die Welt sei im Begriff sich von früheren Kämpfen gegen Covid-19 Varianten zu erholen, während insbesondere der Westen versuche, das rohstoffreiche Russland politisch wie wirtschaftlich zu isolieren und die Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität umzubauen. Wenn die Situation länger anhalte oder sich sogar verschärfe, würden China und Weltwirtschaft noch länger als erwartet in der "Flaschenhals-Ökonomie" verharren. Eine Ökonomie also, die unter der mangelnden Verfügbarkeit von Vorleistungen, Konsum- und Investitionsgütern und Containerkapazitäten leide. Dies erhöhe das Risiko einer anhaltend hohen oder sogar steigenden Inflation bei gleichzeitig gedämpftem Wirtschaftswachstum, was gemeinhin als Stagflation bezeichnet werde.



Wie lange werde China diese Politik noch durchhalten können oder wollen? Eine klare Antwort gebe es darauf nicht. Aber es sei möglich, dass Präsident Xi Jinping die strikten Maßnahmen noch bis zum Herbst aufrechterhalten möchte, wenn auf dem 20. Parteitag der kommunistischen Partei über eine neue Amtszeit Xis entschieden werde. Ob das Virus und die Menschen sich an dieses Vorhaben halten würden oder die Lage bis dahin derart außer Kontrolle gerate, dass ein Strategiewechsel nicht mehr vermieden werden könne, sei die maßgebliche Frage, die auch über den weiteren Verlauf der Weltwirtschaft entscheide. (13.04.2022/ac/a/m)





