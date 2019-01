Für die Eurozone, die immerhin fast 18% des Welt-BIP ausmacht, schauen wir zuerst auf die dort größte Volkswirtschaft Deutschland, die circa ein Drittel der gesamten Wirtschaftskraft darstellt, so die Experten von ETHENEA. Das dritte Quartal des Jahres 2018 sei ein schwaches gewesen mit annualisierten -0,8% QoQ. Dieser Zahl würden aber wieder bessere Zahlen folgen, da bestimmte Einmaleffekte aus dem für Deutschland sehr wichtigen Automobilsektor wegfallen sollten. Das deutsche Flugzeug habe an Höhe verloren, aber es fliege noch. Genaue Zahlen gebe es noch nicht, aber man gehe von ungefähr 1,6% aus. Allerdings sei auch die Zahl für das dritte Quartal 2018 für viele überraschend gekommen.



Die Eurozone insgesamt stehe nicht wirklich besser da als Deutschland. Deutschland habe zumindest eine Schwächephase. Frankreichs Wirtschaft wachse mit annualisierten 1,6% QoQ, aber die Proteste der Gelbwesten würden den Reformwillen erlahmen lassen. Italiens Flugzeug habe ähnlich wie das deutsche mit annualisierten -0,4% QoQ ein holpriges drittes Quartal 2018 verzeichnet. Die Tatsache, dass dort Rechts- und Linkspopulisten gemeinsam regieren würden, mache dringend notwendige Wirtschaftsreformen sehr unwahrscheinlich. Die Chance sei groß, dass das italienische Flugzeug innerhalb der nächsten Quartale aufsetzen werde. Auch Spanien sorge für keine großen Überraschungen.



Als Fazit bleibe, dass das Eurozonen-Flugzeug fliege, aber trotz Gegenhalten der Europäischen Zentralbank an Höhe verliere. Wenn ab Beginn 2019 der Nachbrenner, also das Anleihenkaufprogramm stoppe, dann bleibe abzuwarten, ob das Flugzeug nicht schneller an Höhe verliere. Falls ab Mitte des Jahres durch eine eventuelle Zinserhöhung möglicherweise auch die Schubhebel eine Stufe zurückgenommen würden, dann könnte das schwere, nicht sehr aerodynamische Flugzeug schon bald danach aufsetzen.



Bis jetzt haben wir bei Japan, China und der Eurozone nicht sonderlich rosige Zeiten in Aussicht gestellt, so die Experten von ETHENEA. Das seien zusammen 37% des Welt-BIP. Falls sich mit dem Brexit für das Vereinigte Königreich nicht doch noch alles zum Guten wende, stünden für weitere 3% des Welt-BIPs schwierige Zeiten an - egal, was die Bank of England vorhabe zu tun. Aber auf der Seitenlinie stehen bleiben werde sie auch nicht.



Die Vereinigten Staaten von Amerika würden 20% des Weltbruttoinlandsprodukts erwirtschaften. Es scheine wohl übereilt, hier von Rezessionsgefahren zu sprechen. Auf ein sehr starkes zweites Quartal 2018 sei ein etwas schwächeres drittes Quartal 2018 mit 3,5% Wachstum gefolgt. Allerdings sollte an dieser Stelle erwähnt werden, dass die bekannten Schätzungen der FED-Büros in New York sowie in Atlanta für das vierte Quartal 2018 nur noch bei 2,5% bzw. 2,7% lägen. Und wohlgemerkt, hierbei handle es sich um annualisierte Wachstumsraten von einem Quartal zum nächsten. Das echte Quartalswachstum liege somit bei um die 0,6% und damit nicht mehr meilenweit vom europäischen Wachstum entfernt.



Was uns aber noch viel bedeutsamer erscheint, ist der sich deutlich abschwächende Trend der Wirtschaftsentwicklung, so die Experten von ETHENEA. Das amerikanische Flugzeug verliere an Höhe. Es sei ja auch durchaus wünschenswert aus der Sicht der Zentralbank, dass genau dies passiere. Neunmal habe die US-Notenbank den Leitzins erhöht, also den Gashebel zurückgenommen. Die Auswirkungen hiervon seien erwartet worden.



US-Präsident Trump hingegen habe sein mögliches Pulver, um dem Flugzeug nochmal Rückenwind zu geben, scheinbar bereits verschossen. Steuererleichterung für Firmen, Abbau von Bürokratie und Umweltschutz sowie viele andere ähnlich gelagerte wirtschaftsfreundliche Maßnahmen seien bereits umgesetzt worden und damit bis auf Weiteres passé. Seine Isolationspolitik, seine Immigrationspolitik, seine Handelspolitik und schließlich der so genannte government shutdown aufgrund seines Beharrens auf einer physischen Mauer an der Grenze zu Mexiko seien eher Seitenwinde oder sogar Gegenwinde für die US-Volkswirtschaft.



Die Tatsache, dass sich Trump weitestgehend von Sachkenntnissen isoliert habe, indem er Berater und Minister mit Sachverstand entlassen habe oder habe gehen lassen, mache seine Politik per Tweet weiter unberechenbar. In einem Interview mit der Zeitung "Washington Post" Ende November 2018 lasse er sich auch zu der Aussage hinreißen, dass sein Bauch ihm manchmal mehr sage, als irgendjemandes Verstand. Eine deutliche Aussage, die seine Selbsteinschätzung klar aufzeige, zumal, wenn man bedenke, dass dieser Mann Zugang zum größten Nuklearwaffenarsenal der Welt habe.



Den aktuellen, immer noch guten Wirtschaftsdaten zum Trotz steige die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA. Die modellierte Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den nächsten zwölf Monaten liege bei 16%, ein Wert, der zuletzt in 2006 errechnet worden sei. In Bezug auf die Zinsdifferenz zwischen der Rendite der zehnjährigen und der zweijährigen US-Staatsanleihe dürfte man eine deutlich gestiegene Rezessionsgefahr in den nächsten vier bis sechs Quartalen erwarten. Andere so genannte weiche Indikatoren würden auf eine Verlangsamung hindeuten. Man könnte beliebig viele Datenreihen heranziehen. Eines hätten viele jedoch gemeinsam: Sie würden zeigen, dass das amerikanische Wachstum schwächele. Wie stark dieser neue Trend sei bzw. wann das US-Flugzeug auf der Landebahn aufsetze, lasse sich nicht klar sagen. Fakt sei, dass aktuell viel darauf hindeute, dass dies bis zum Sommer 2020 erfolgt sein sollte.



Somit komme man zu dem Schluss, dass sich 2019 allem Anschein nach mindestens 60% der Weltwirtschaft abschwächen sollten. Ob es in so einem Umfeld tatsächlich dazu komme, dass man eine Leitzinserhöhung der EZB sehe, bleibe abzuwarten. Für die Kapitalmärkte allerdings bedeute dies wenig Gutes. Goldlöckchen sei in weiter Ferne und man müsse mit sehr viel Unsicherheit umgehen. Es deute vieles darauf hin, dass 2019 letztendlich nur eine Fortsetzung des vergangenen Jahres werde, was ja alleine schon mal rein sachlich korrekt sei. Die Volatilität des zweiten Halbjahres 2018 werde sich fortsetzen und es werde weiterhin schwierig sein, in all den Kursbewegungen Trends zu erkennen. Wir tendieren dazu, niedrigere Renditen in den USA und wohl auch erst einmal keine steigenden Renditen in der Kerneurozone zu sehen, so die Experten von ETHENEA.



Ob die globalen Aktienmärkte wieder ein Quell der Freude werden könnten, hänge sicher zu einem großen Teil auch von der Entwicklung des Handelskonflikts zwischen den USA und China ab, aber nicht nur. Mehr und mehr andere Faktoren würden sich in den Vordergrund drängen und dafür sorgen, dass eine ruhige Hand beim Verwalten von Risiken gefragt sei. (Ausgabe 1 vom Januar 2019) (09.01.2019/ac/a/m)





Munsbach (www.aktiencheck.de) - Oben geblieben ist noch keiner! Jedes Flugzeug kommt wieder runter, nur manchmal wird die Landung turbulent und den Passagieren wird flau. Dasselbe gilt für die Weltwirtschaft, so Guido Barthels, Portfolio Manager von ETHENEA Independent Investors S.A.Auf jeden Aufschwung folge auch irgendwann der Abschwung. Die Jüngeren wissen das vielleicht schon gar nicht mehr, da die letzte Rezession in der wichtigsten Volkswirtschaft der Welt, den USA, bereits 126 Monate hinter uns liegt, so die Experten von ETHENEA. Ein Rekord! Das Argument, dass alleine aufgrund dieser langen Zeitspanne eine Rezession vor der Tür stehe, werde oft angebracht, sei aber genauso oft auch durch die Realität widerlegt worden. Gegen die Realität lasse sich nur schwer argumentieren. Aktuell sieht es tatsächlich danach aus, dass wir den Landeanflug begonnen haben, und der Wetterbericht verheißt eine ziemlich wackelige Landung, so die Experten von ETHENEA.Die Wechselkurse hätten schon gehörige Volatilität in die Märkte gebracht. Zwar sei es im Nachhinein natürlich einfach festzustellen, wo und vor allem wie man in 2018 hätte Geld verdienen können, aber man sei rückblickend schlauer. Aus Sicht der Wechselkurse hätte man lediglich USD oder sogar JPY kaufen sollen, dieses Geld einfach auf dem Konto liegen lassen sollen, und so mehr als 5% Gewinn gemacht. Bei Schwellenländerwährungen hätte das wiederum so nicht geklappt, wenn man sich die Entwicklung des Russischen Rubels (-11%), der Türkischen Lira (-24%) oder sogar des Argentinischen Pesos (-49%) betrachtet.Man versuche nicht Prognosen 2019 über den Schweizer Franken, die Norwegische oder Schwedische Krone abzugeben, da diese Währungen in den letzten 15 Jahren - so lange bestehe diese Zeitreihe - immer deutlich überbewertet gewesen seien. Es könne natürlich auch sein, dass der US-Fleischklops in diesen Ländern einfach irre teuer sei. Für uns ist auch sicherlich der Greenback relevanter, der gegenüber dem Euro fast 24% überbewertet ist, so die Experten von ETHENEA. Die Experten von ETHENEA würden für 2019 eher an eine Dollarschwäche glauben.Auch das Britische Pfund werde, obwohl es bereits fast 10% unterbewertet sei, nach dem jetzigen Stand der Dinge wohl weiter gegenüber dem Euro verlieren. Es sei denn, dass entweder der Brexit abgesagt werde oder aber der von Theresa May ausgehandelte Deal tatsächlich vom britischen Parlament abgesegnet werde. Allerdings scheine die britische Regierung nicht sehr daran zu glauben. Sie chartere zusätzliche Fähren für den Ärmelkanal, halte 3.500 Soldaten für die Ordnung bereit und zwinge bestimmte Firmen dazu, Geheimhaltungsabkommen zu unterzeichnen, wohl um Hamsterkäufe bei Lebensmitteln und Medikamenten zu verhindern. Das deute nicht darauf hin, dass die Regierung May wirklich noch an den Erfolg ihres Brexit-Deals glaube. Insofern sollte das Britische Pfund weiter an Wert einbüßen.2018 sei auch für Aktien kein einfaches Jahr gewesen. Nicht nur der VIX-induzierte Crash im Februar 2018 habe den Aktieninvestoren Bauchgrimmen bereitet sondern auch der Abverkauf im letzten Halbjahr habe für herbe Verluste gesorgt. Selbst der mögliche Gewinn an der brasilianischen Börse von rund 11% wäre durch den Kursverlust des Brasilianischen Real von ebenfalls 11% wieder aufgezehrt worden. Es habe nicht viele Möglichkeiten gegeben diesen Turbulenzen zu entgehen.2018 sei für Investoren schwierig gewesen. Werde 2019 einfacher? Nach Erachten der Experten von ETHENEA eher nicht. Die bereits erwähnten Turbulenzen würden eine weiche Landung nicht unmöglich, aber schwierig machen. Hierfür möchten die Experten bei den Flugzeug-Analogien bleiben.Japan habe in zwei der drei bisher bekannten Quartale in 2018 ein negatives Wirtschaftswachstum gehabt. Es sei aktuell nicht zu erwarten, dass das flügellahme Flugzeug Japan trotz aller Bemühungen der Regierung und der Zentralbank in 2019 eine signifikante Flughöhe erreichen werde. Japan habe einen Anteil von ungefähr 6% am Weltbruttoinlandsprodukt.China fliege laut Aussagen der offiziellen Kanäle in der ungefähren Höhe von 6,5% Wirtschaftsleistung. Genau könne das aber niemand sagen, da die Instrumente im Flugzeug von der Regierung in Beijing abgeklebt worden seien! Die Tendenz für selbst das offizielle Wirtschaftswachstum sei aber sinkend. Erst am letzten Tag des Jahres 2018 seien die offiziellen Einkaufsmanagerindices zum ersten Mal seit zweieinhalb Jahren auf einen Wert unter 50 gefallen. China repräsentiere einen Anteil von 13% des Welt-BIPs.