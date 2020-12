Die Weltwirtschaft dürfte sich nur allmählich beleben, wenn im Jahresverlauf 2021 weite Teile der Bevölkerung im OECD-Raum geimpft würden. Nach einem drastischen Einbruch um 4,2 Prozent in diesem Jahr werde das globale BIP den Projektionen zufolge 2021 um 4,2 Prozent wachsen. Dieses Wachstum dürfte zu mehr als einem Drittel auf China entfallen.



Die Erholung werde in den einzelnen Ländern und Sektoren unterschiedlich verlaufen und könnte dauerhafte Veränderungen in der Weltwirtschaft mit sich bringen. Länder, die über effektive Test-, Kontaktnachverfolgungs- und Isolierungsstrategien verfügen würden und in denen wirksame Impfprogramme rasch umgesetzt werden könnten, dürften vergleichsweise gut abschneiden. Es herrsche aber nach wie vor erhebliche Unsicherheit.



Der Wirtschaftsausblick gehe auch auf mögliche Aufwärts- und Abwärtsrisiken für die Projektionen ein. Wenn Impfstoffe schneller und auf breiterer Basis verfügbar seien, könnten der Nachfragestau aufgelöst und umfangreiche Ersparnisse freigesetzt werden. Dies könnte die Erholung verstärken und das Weltwirtschaftswachstum 2021 auf rund fünf Prozent steigern. Wenn aber bei den Impfstoffen Verteilungsprobleme oder Nebenwirkungen auftreten würden und wenn die Lehren aus der ersten Pandemiewelle nicht umgesetzt würden, könnte das Vertrauen beschädigt werden. In diesem Fall würde das Wachstum der Weltwirtschaft 2021 um 2,75 Prozentpunkte niedriger ausfallen.



Auch bei einer erfolgreichen Entwicklung von Impfstoffen gegen die Pandemie dauere es noch vielleicht ein ganzes Jahr, bis die Konjunktur wieder zum Normalzustand vor Ausbruch der Pandemie zurückgekehrt sei. Die Geldpolitik bleibe weiter ultra-expansiv. Geld- und Rentenmarkt seien keine Alternative für Wertpapierinvestitionen. Am Aktienmarkt sei zu beachten, dass die Bewertungskennzahlen schon sehr hoch seien. Es empfehle sich, auf die fundamentalen Unternehmensdaten zu achten. Sehr aussichtsreich erscheine der Wasserstoffantrieb. (Ausgabe vom 06.12.2020) (07.12.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach der globalen Finanzkrise im Jahr 2008 befindet sich die Weltwirtschaft erneut in einer Rezession; es ist die schwerste seit 1945, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Mit einer ultra-expansiven Geldpolitik hätten die Zentralbanken der Krise Herr zu werden versucht und dabei mittels ZIRP, NIRP und QE Geld in Billionen-Höhe in die Märkte gepumpt. Und die Regierungen in der ganzen Welt hätten mit zahlreichen Konjunkturförderungsprogrammen auf eine Trendwende gehofft, dabei aber ihre Staatsverschuldung auf kaum noch zu vertretende Höhen getrieben. Hintergrund bleibe die Corona Pandemie. Jetzt hoffe die Welt, dass im Jahr 2021 wirksame und erfolgreiche Impfmaßnahmen die Weltwirtschaft wieder zu einer "normalen" Entwicklung verhelfen würden. Der neue Wirtschaftsausblick der OECD dämpfe allzu optimistische Erwartungen.