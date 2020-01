Das Institute of International Finance (IIF) schätze die Verschuldung aller Sektoren (einschließlich Finanzsektor) in über 50 Industrie- und Schwellenländern auf USD 247 Billionen (Stand Frühjahr 2018). Auch die Schuldenquote (Verschuldung in % des Bruttoinlandsprodukts) habe mit 318% des Welt-BIP einen Gipfel erreicht.



Die internationalen Notenbanken würden natürlich wissen, dass eine Erhöhung der Zinsstrukturkurve nur um einen Prozentpunkt die Weltkonjunktur in ein Chaos stürzen könnte. Doch was könnten sie jetzt tun? Ihnen bleibe nur die Möglichkeit, die "Flucht nach vorn" zu betreiben und die Welt mit noch mehr billigem oder gar kostenlosem Geld zu versorgen.



Immer mit der Hoffnung, hierdurch letzten Endes doch mehr Wachstum zu kreieren, sodass sich die Weltwirtschaft von allein saniere. Nach dem Motto von Münchhausen, der sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen haben solle.



Auf offene Ohren würden die Forderungen nach einer Erhöhung der Staatsverschuldung bei vielen Politikern stoßen, die die gegenwärtig schon absurd hohen Verbindlichkeiten der öffentlichen Hände durchaus noch zu erhöhen bereit seien. Der britische Nationalökonom John Maynard Keynes (1883-1946) habe die Meinung vertreten, im Falle einer Konjunkturflaute solle der Staat mit kreditfinanzierten Förderungsprogrammen die Gesamtnachfrage ankurbeln (Deficit Spending). Auch jetzt werde wieder in vielen Ländern nach Möglichkeiten zur Konjunkturstimulierung gesucht. Doch da die öffentlichen Kassen leer seien, gehe das nur über Kreditfinanzierung. Doch wieviel Wirtschaftswachstum bringe eigentlich staatliche Neuverschuldung?



Seit 1965 sei die US-Staatsverschuldung von etwa 0 auf jetzt USD 22 Billionen immer nur gestiegen. Ein Einfluss auf die Konjunkturentwicklung lasse sich dabei nicht erkennen. Das "Deficit Spending" funktioniert niche. Völlig in Vergessenheit geraten sei die Forderung von Keynes, in wirtschaftlich guten Zeiten die Schulden wieder zurück zu bezahlen. Was bedeute das für den Wechselkurs eines Landes, das immer mehr Schulden mache? Eine fundamentale Stärke sei das nicht, im Gegenteil! Es stehe inzwischen für die Industrieländer fest, dass ein weiterer Dollar oder Euro kreditfinanzierter Staatsausgaben immer weniger BIP-Wachstum produziere. Der Grenznutzen sinke in Richtung null, und eine Neuverschuldung bringe überhaupt kein Wachstum mehr. In Japan, den USA und der Südperipherie der Eurozone sowie in vielen Schwellenländern dürfte der Grenznutzen inzwischen sogar negativ sein.



Der steigende Schuldendienst in den Ländern bewirke, dass noch höhere kreditfinanzierte Staatsausgaben kontraproduktiv seien. Das "süße Leben auf Pump" scheitere. Die derzeitige Stabilität des USD sei auf die geopolitischen Ereignisse zurückzuführen, aus fundamentaler Sicht müsste der Greenback abwerten. (08.01.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Kern aller konjunkturellen Probleme der Weltwirtschaft und der internationalen Finanzmärkte stehen zurzeit die Handelsbeschränkungen, Sanktionen und erhöhten Importzölle, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Das betreffe insbesondere die beiden größten Volkswirtschaften der Welt, USA und China. Und im Kern dieses Konfliktes befänden sich die großen Ungleichgewichte im Welthandel. Die USA müssten jedes Jahr ein riesiges Defizit in der Handels- und Leistungsbilanz hinnehmen, China dagegen verbuche einen hohen Überschuss. Ein US Defizit von durchschnittlich ca. USD 500 Mrd. pro Jahr erhöhe die Auslandsverschuldung der USA, sodass in wenigen Jahren die USA in eine unhaltbare Abhängigkeit von ausländischen Gläubigern geraten seien. Ausländer würden insbesondere amerikanische Staatsanleihen und Aktien halten.Die USA würden zwar auch hohe Guthaben im Ausland halten, aber per Saldo sei die Netto-Investmentposition Amerikas gegenüber dem Rest der Welt tief im Minus. Ausländer würden viel mehr amerikanische Staatsanleihen und US-Aktien halten als umgekehrt. So seien in den letzten zehn Jahren die amerikanischen Schulden gegenüber dem Ausland auf netto USD 11 Billionen gestiegen, von USD 2,5 Billionen in 2010 auf jetzt USD 10,95 Billionen (Ende 3Q19), wie BEA jetzt veröffentliche. US-Guthaben würden USD 28,26 Billionen, die Verbindlichkeiten USD 39,21 Billionen betragen.