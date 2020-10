Die PMI-Indices für das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor hätten sich von dem tiefen Rückschlag im Frühjahr erholt. Vor allem der globale Dienstleistungs-PMI habe jedoch an Dynamik eingebüßt. Hier würden sich die erneuten Beschränkungen bemerkbar machen, die im Zuge des Wiederanstiegs der Neuinfektionsraten von vielen Staaten beschlossen worden seien. Das Verarbeitende Gewerbe sei in dieser Hinsicht widerstandsfähiger.



Die Inflation bleibe niedrig. Die gewichtete Teuerungsrate der USA, der Eurozone und Japans habe im August bei 0,5% gelegen. Die niedrige Kapazitätsauslastung und die höhere Arbeitslosigkeit sollten dazu beitragen, dass die Inflation 2021 nur geringfügig steigen werde.



Der Welthandel, der in der Spitze 12% (CPB Welthandel) bzw. 17% (Containerumschlag) zurückgegangen sei, habe sich mittlerweile deutlich erholt. Der Containerumschlag habe im August fast wieder auf dem Niveau des Vorjahres gelegen. Hier mache sich besonders der große Nachholbedarf der USA bei Konsumgüterimporten aus Fernost bemerkbar. Gut möglich, dass nach dem Auslaufen dieses Nachholeffektes der Welthandel wieder kräftig an Dynamik verliere. Dies würde umso eher gelten, je stärker das Coronavirus sich wieder verbreite. (Ausgabe Oktober 2020) (22.10.2020/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Weltwirtschaft in Q2 2020 etwa 8% weniger produziert hat als kurz vor dem Ausbruch der Corona-Krise, setzte in Q3 2020 die Erholung ein, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Im Gesamtjahr dürfte die Weltwirtschaft um 4,1% eingebrochen sein. Auf den ersten Blick habe sich damit der Ausblick gegenüber einigen Monaten zuvor kaum verändert. Jedoch könne man feststellen, dass in vielen Ländern das Wachstum weniger stark als erwartet eingebrochen sei. Das sei jedoch durch einen regelrechten Absturz der indischen Volkswirtschaft (IWF-Prognose 2020: -10,3%) kompensiert worden. Im kommenden Jahr sei mit einer Erholung zu rechnen, so dass das globale Wachstum über 5% liegen könnte. Das Welt-BIP werde vermutlich am Ende des kommenden Jahres das Vor-Corona-Niveau wieder überschritten haben. Klammere man China aus dieser Rechnung aus, stelle man jedoch fest, dass die großen Volkswirtschaften (USA, Eurozone, Japan) allesamt deutlich unter diesem Niveau verbleiben würden. Konjunkturrisiken würden unter anderem die US-Wahlen (Gefahr einer Verfassungskrise), der Brexit (Verhandlungen könnten ergebnislos beendet werden) sowie das Scheitern des EU-Wiederaufbaufonds im Volumen von 750 Mrd. Euro stellen.