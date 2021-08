Börsenplätze Wells Fargo-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Wells Fargo-Aktie:

41,68 EUR -0,70% (17.08.2021, 10:00)



NYSE-Aktienkurs Wells Fargo-Aktie:

49,41 USD -1,91% (16.08.2021, 22:10)



ISIN Wells Fargo-Aktie:

US9497461015



WKN Wells Fargo-Aktie:

857949



Ticker-Symbol Wells Fargo-Aktie:

NWT



NYSE Ticker-Symbol Wells Fargo-Aktie:

WFC



Kurzprofil Wells Fargo:



Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) ist eine diversifizierte US-amerikanische Finanzholding. Das Serviceangebot der Tochtergesellschaften umfasst das Firmen- und Privatkundengeschäft, Hypothekenkredite, Finanzierungen, Leasing, Aktienhandel und Vermögensberatung, Versicherungen, Zahlungsverkehrabwicklung und Provisionsdienstleistungen. Wells Fargo gehört zu den größten Anbietern von Finanzdienstleistungen in den USA und bedient ca. jeden dritten Haushalt in den Vereinigten Staaten. (17.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wells Fargo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Großbank Wells Fargo & Company (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol Deutschland: NWT, NYSE-Symbol: WFC) unter die Lupe.Wells Fargo fliege im laufenden Jahr weitgehend unter dem Radar. Die Papiere der Großbank seien in den letzten Jahren aufgrund eines Fake-Konten-Skandals in Ungnade gefallen, Warren Buffett habe sich kürzlich von den Titeln getrennt. Doch die Performance der Aktie spreche für sich, der neue CEO Charlie Scharf mache ordentlich Dampf. Für Anleger würden sich immer noch Chancen ergeben.Während der S&P 500 2021 etwa 19 Prozent Rendite eingefahren habe, habe etwa der Branchenindex der Banken, der KBW-Index, mit 32 Prozent auf einiges mehr geschafft. Dabei komme die Wells Fargo-Aktie auf satte 64 Prozent. Seit November letzten Jahres seien sogar mehr als 100 Prozent für Anleger zu holen gewesen.Die Zinsen in den USA seien zwar immer noch historisch niedrig. Aber viele Beobachter würden erwarten, dass die FED in den kommenden Tagen den Ausstieg aus den Anleihekäufen einleite. Das wäre die Voraussetzung für steigende Leitzinsen. Die Inflation verharre in den USA dagegen auf über fünf Prozent und alleine das spricht für höhere Kosten bei Krediten, die Sparer berappen müssten. Das seien gute Nachrichten für Wells Fargo, die stark vom Zinseinkommen abhänge und im Investmentbanking nur marginal vertreten sei.Die Wells Fargo-Aktie sei bereits stark gestiegen und mit einem laufenden KGV von 12 nicht mehr günstig. Allerdings habe die Notierung das Vor-Corona-Niveau bei weitem noch nicht erreicht und somit bleibe als nächstes Ziel das Verlaufshochs bei 52,51 Dollar. Seitdem das Zwischenhoch bei 47,50 Dollar geknackt worden sei, strebe der Kurs weiter nach oben.Engagierte Anleger können sich über einen satten Gewinn freuen und bleiben bei der Wells Fargo-Aktie an Bord, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Wer noch einsteigen möchte, sollte einen größeren Rücksetzer abwartet. (Analyse vom 17.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link