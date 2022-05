Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Wells Fargo & Company:



Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) ist eine diversifizierte US-amerikanische Finanzholding. Das Serviceangebot der Tochtergesellschaften umfasst das Firmen- und Privatkundengeschäft, Hypothekenkredite, Finanzierungen, Leasing, Aktienhandel und Vermögensberatung, Versicherungen, Zahlungsverkehrabwicklung und Provisionsdienstleistungen. Wells Fargo gehört zu den größten Anbietern von Finanzdienstleistungen in den USA und bedient ca. jeden dritten Haushalt in den Vereinigten Staaten. (17.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wells Fargo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Wells Fargo & Company (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) unter die Lupe.Im vergangenen Jahr sei die Aktie von Wells Fargo der Outperformer in der US-Bankenbranche gewesen. Mitverdient habe der langjährige Wegbegleiter der Bank, Warren Buffett. Im Zuge seiner seit mehreren Monaten laufenden Investitionsoffensive habe er sich aber nun von dem Bankkonzern getrennt.Warren Buffett habe im ersten Quartal seine langjährige Wette auf Wells Fargo beendet, wie aus einem am Montag veröffentlichten Bericht seiner Holding Berkshire Hathaway hervorgehe. Das berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg. Berkshire habe zudem neue Beteiligungen am Bankenriesen Citigroup und am Autokreditgeber Ally Financial gemeldet.Buffett habe sich von seinen verbleibenden Wells Fargo-Aktien getrennt, nachdem er diese Beteiligung, die einst die größte Aktienwette des Konglomerats dargestellt habe, monatelang reduziert habe. Der Milliardär habe vor drei Jahrzehnten mit dem Aufbau der Investition begonnen und seit langem das Geschäft von Wells Fargo gelobt, dem er auch nach den ersten Skandalen im Jahr 2016 treu geblieben sei.Der Ausstieg komme zu einem Zeitpunkt, an dem Wells Fargo-CEO, Charlie Scharf, weiterhin mit regulatorischen Altlasten zu kämpfen habe und Maßnahmen zur Verbesserung der Effizienz ergreife. Dazu würden beispielsweise der Abbau von Arbeitsplätzen und die Prüfung möglicher Verkäufe von Geschäftsbereichen gehören.Es sei schon länger vermutet worden, dass sich Buffett früher oder später bei Wells Fargo komplett zurückziehe. Die Aktie habe im laufenden Jahr zwar 12 Prozent eingebüßt, im Vergleich zu den Peers (-19,8 Prozent) und dem S&P 500 (-16 Prozent) stehe sie aber noch relativ gesehen gut da. Die Zinswende sollte zudem die Erträge erhöhen.Investierte bleiben dabei und beachten den Stopp bei 36,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Wells Fargo-Aktie. (Analyse vom 17.05.2022)